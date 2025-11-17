https://ria.ru/20251117/svo-2055422910.html
ВС России освободили Двуречанское Харьковской области
ВС России освободили Двуречанское Харьковской области - РИА Новости, 17.11.2025
ВС России освободили Двуречанское Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:17:00+03:00
2025-11-17T12:17:00+03:00
2025-11-17T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_cdf13106122cf9d1c2d72b8d8e178b79.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_626dc72f830696e4ef5a06611af55796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
ВС России освободили Двуречанское Харьковской области
ВС России освободили населенный пункт Двуречанское Харьковской области