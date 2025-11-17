https://ria.ru/20251117/strizhenovy-2055485215.html
Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ Екатерине Стриженовой и Александру Стриженову, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:16:00+03:00
2025-11-17T15:16:00+03:00
2025-11-17T15:41:00+03:00
культура
россия
москва
владимир путин
екатерина стриженова
александр стриженов
новости культуры
россия
москва
2025
Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ Екатерине и Александру Стриженовым