Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:16 17.11.2025 (обновлено: 15:41 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/strizhenovy-2055485215.html
Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России - РИА Новости, 17.11.2025
Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ Екатерине Стриженовой и Александру Стриженову, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:16:00+03:00
2025-11-17T15:41:00+03:00
культура
россия
москва
владимир путин
екатерина стриженова
александр стриженов
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055495834_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_da00ceabf0ba94ec39cbe86c9b3e653a.jpg
https://ria.ru/20250325/putin-2007298126.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055495834_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_9d022a2df7ad595b7254397b964105be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, екатерина стриженова, александр стриженов, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Екатерина Стриженова, Александр Стриженов, Новости культуры
Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России

Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ Екатерине и Александру Стриженовым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной
Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ Екатерине Стриженовой и Александру Стриженову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования.
«

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" СтриженовоЙ Екатерине Владимировне - артистке, ведущей программ акционерного общества "Первый канал", город Москва, Стриженову Александру Олеговичу - режиссеру, сценаристу, продюсеру, телеведущему, город Москва", - говорится в документе.

Актриса Анна Михалкова - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России
25 марта, 20:39
 
КультураРоссияМоскваВладимир ПутинЕкатерина СтриженоваАлександр СтриженовНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала