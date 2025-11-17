Рейтинг@Mail.ru
Рубио: билет на ЧМ-2026 не гарантирует визу США - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:09 17.11.2025 (обновлено: 08:32 18.11.2025)
https://ria.ru/20251117/ssha-2055588579.html
Рубио: билет на ЧМ-2026 не гарантирует визу США
Рубио: билет на ЧМ-2026 не гарантирует визу США - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Рубио: билет на ЧМ-2026 не гарантирует визу США
Билет на матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года не является американской визой и не гарантирует въезд в страну, но позволит получить ускоренное рассмотрение РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-17T23:09:00+03:00
2025-11-18T08:32:00+03:00
футбол
сша
марко рубио
спорт
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284551_0:233:1080:841_1920x0_80_0_0_b4f16e879eb6a82a87311a950fd1cde5.jpg
/20251117/sport-2055587868.html
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284551_0:132:1080:942_1920x0_80_0_0_d31f9d9777cf5755d1790326e87c9c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, марко рубио, спорт, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, США, Марко Рубио, Спорт, Чемпионат мира по футболу 2026
Рубио: билет на ЧМ-2026 не гарантирует визу США

Рубио: билет на ЧМ-2026 не гарантирует визу США, но ускорит рассмотрение

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Соцсети турнира
Мяч и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
Читать в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Билет на матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года не является американской визой и не гарантирует въезд в страну, но позволит получить ускоренное рассмотрение заявки, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.
«
"Наш совет всем — если у вас есть билет на любой матч, подавайте заявление как можно раньше. Не ждите последнего момента. Ваш билет — это не виза и не гарантия допуска в США. Он лишь даёт право на ускоренную запись. Проверка при этом будет такой же строгой", - сказал Рубио, выступая в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке чемпионата мира.
При этом он добавил, что ожидание интервью на визы в США для обладателей билетов на ЧМ-2026 составляет от шести до восьми недель.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас
17 ноября, 23:02
 
ФутболСШАМарко РубиоСпортЧемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала