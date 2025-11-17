Рейтинг@Mail.ru
Трамп поручил сделать ЧМ-2026 "беспрецедентно успешным"
Футбол
 
22:55 17.11.2025 (обновлено: 08:31 18.11.2025)
Трамп поручил сделать ЧМ-2026 "беспрецедентно успешным"
Трамп поручил сделать ЧМ-2026 "беспрецедентно успешным"
Трамп поручил сделать ЧМ-2026 "беспрецедентно успешным"

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился сделать Чемпионат мира по футболу 2026 года "беспрецедентно успешным" событием.
"Это позволит владельцам билетов на Чемпионат мира с долгим сроком ожидания проходить приоритетное собеседование у FIFA. И я поручил своей администрации сделать всё возможное, чтобы чемпионат мира 2026 года стал беспрецедентным успехом. Думаю, он станет величайшим. И мы уже ставим рекорды по продажам билетов", - заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас
