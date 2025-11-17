https://ria.ru/20251117/ssha-2055587138.html
Трамп поручил сделать ЧМ-2026 "беспрецедентно успешным"
Трамп поручил сделать ЧМ-2026 "беспрецедентно успешным"
Трамп поручил сделать ЧМ-2026 "беспрецедентно успешным"
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился сделать Чемпионат мира по футболу 2026 года "беспрецедентно успешным" событием. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-17T22:55:00+03:00
2025-11-17T22:55:00+03:00
2025-11-18T08:31:00+03:00
спорт
футбол
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
дональд трамп
Трамп поручил сделать ЧМ-2026 "беспрецедентно успешным"
Трамп поручил сделать предстоящий ЧМ-2026 по футболу беспрецедентно успешным