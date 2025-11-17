Директор ФБР выделил элитных агентов для охраны подруги, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель выделил усиленную группу элитных агентов спецслужбы для своей подруги, исполнительницы кантри-музыки Алексис Уилкинс, сообщает кабельный американский Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель выделил усиленную группу элитных агентов спецслужбы для своей подруги, исполнительницы кантри-музыки Алексис Уилкинс, сообщает кабельный американский телеканал MS Now со ссылкой на источники.

"У подруги Пателя Алексис Уилкинс имеется группа безопасности, состоящая из элитных агентов ФБР , обычно приписанных к группе спецназа местного отделения ФБР в Нэшвилле, где Уилкинс проводит рабочее время", - говорится в публикации на сайте телеканала.

Патель и Уилкинс состоят в отношениях с 2023 года. По словам собеседников MS Now, информация о предоставлении певице усиленной охраны вызывает обеспокоенность, поскольку в случае необходимости реагировать на кризисную ситуацию, включая массовую стрельбу или теракт, агенты будут заняты безопасностью Уилкинс.

Люди, которые знакомы с протоколами безопасности ФБР, заявили, что не осведомлены о каких-либо примерах, когда девушки высокопоставленных представителей ФБР получали обеспеченную правительством охрану.

В ФБР отказались комментировать ситуацию.

Ранее в ноябре директор ФБР уже вызвал недовольство в министерстве юстиции США после того, как использовал самолет бюро для личных поездок в разгар шатдауна. По данным источников газеты Wall Street Journal, Патель отправился в гостиницу типа "охотничий домик" на самолете бюро, чем разозлил начальство.