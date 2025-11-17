Рейтинг@Mail.ru
Директор ФБР выделил элитных агентов для охраны подруги, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
22:40 17.11.2025
Директор ФБР выделил элитных агентов для охраны подруги, сообщают СМИ
В мире, США, Кэш Патель, ФБР
Директор ФБР выделил элитных агентов для охраны подруги, сообщают СМИ

MS Now: Патель выделил группу элитных агентов ФБР для охраны своей девушки

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель выделил усиленную группу элитных агентов спецслужбы для своей подруги, исполнительницы кантри-музыки Алексис Уилкинс, сообщает кабельный американский телеканал MS Now со ссылкой на источники.
"У подруги Пателя Алексис Уилкинс имеется группа безопасности, состоящая из элитных агентов ФБР, обычно приписанных к группе спецназа местного отделения ФБР в Нэшвилле, где Уилкинс проводит рабочее время", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: Рубио и Хегсет переехали на военные базы после убийства Кирка
31 октября, 00:13
Патель и Уилкинс состоят в отношениях с 2023 года. По словам собеседников MS Now, информация о предоставлении певице усиленной охраны вызывает обеспокоенность, поскольку в случае необходимости реагировать на кризисную ситуацию, включая массовую стрельбу или теракт, агенты будут заняты безопасностью Уилкинс.
Люди, которые знакомы с протоколами безопасности ФБР, заявили, что не осведомлены о каких-либо примерах, когда девушки высокопоставленных представителей ФБР получали обеспеченную правительством охрану.
В ФБР отказались комментировать ситуацию.
Ранее в ноябре директор ФБР уже вызвал недовольство в министерстве юстиции США после того, как использовал самолет бюро для личных поездок в разгар шатдауна. По данным источников газеты Wall Street Journal, Патель отправился в гостиницу типа "охотничий домик" на самолете бюро, чем разозлил начальство.
Высокопоставленный чиновник администрации заявил газете, что Трамп несколько раз в частном порядке выражал недовольство Пателем, но продолжает его поддерживать и видится с ним каждые две-три недели. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что Трамп "очень гордится работой ФБР под руководством Пателя", которого президент считает "ключевым игроком в своей команде по обеспечению правопорядка".
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США
7 ноября, 22:46
 
