Рейтинг@Mail.ru
Военные США сообщили об ударе по наркоторговцам в Тихом океане - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ssha-2055352717.html
Военные США сообщили об ударе по наркоторговцам в Тихом океане
Военные США сообщили об ударе по наркоторговцам в Тихом океане - РИА Новости, 17.11.2025
Военные США сообщили об ударе по наркоторговцам в Тихом океане
Военные США сообщили о нанесении очередного смертоносного удара в восточной части Тихого океана по судну, перевозившему наркотики. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T00:42:00+03:00
2025-11-17T00:42:00+03:00
в мире
сша
тихий океан
пит хегсет
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998477784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e30d142a38f3449f3e9ceabb7e2d0173.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053334974.html
сша
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998477784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30d560effba5e0888795d9c21b3db3cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тихий океан, пит хегсет, вооруженные силы сша
В мире, США, Тихий океан, Пит Хегсет, Вооруженные силы США
Военные США сообщили об ударе по наркоторговцам в Тихом океане

Армия США нанесла удар по наркоторговцам в восточной части Тихого океана

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35
Американский истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Американский истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Военные США сообщили о нанесении очередного смертоносного удара в восточной части Тихого океана по судну, перевозившему наркотики.
"Пятнадцатого ноября по указанию министра войны Пита Хегсета объединённая оперативная группа "Южное копьё" нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористической организации. Разведка подтвердила, что судно участвовало в незаконной контрабанде наркотиков", - говорится в заявлении Южного командования ВС США (USSOUTHCOM).
Три человека на борту, якобы перевозившему наркотики, были ликвидированы, отметили в ведомстве.
Ранее США нанесли удары по судам наркоторговцев в Тихом океане 10 ноября.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Хегсет сообщил о новом ударе по судну с наркоторговцами в Карибском море
7 ноября, 06:27
 
В миреСШАТихий океанПит ХегсетВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала