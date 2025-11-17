Рейтинг@Mail.ru
16:46 17.11.2025 (обновлено: 18:41 17.11.2025)
"Возможно, там есть жизнь": что обнаружили на спутнике Сатурна
"Возможно, там есть жизнь": что обнаружили на спутнике Сатурна
Вновь напомнил о себе один из самых перспективных кандидатов на наличие внеземной жизни в нашей Солнечной системе — спутник Сатурна Энцелад. Новые данные... РИА Новости, 17.11.2025
"Возможно, там есть жизнь": что обнаружили на спутнике Сатурна

© NASA / JPL-CaltechХудожественное представление космического корабля, пролетающего сквозь гейзеры вблизи южного полюса Энцелада
Художественное представление космического корабля, пролетающего сквозь гейзеры вблизи южного полюса Энцелада - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© NASA / JPL-Caltech
Художественное представление космического корабля, пролетающего сквозь гейзеры вблизи южного полюса Энцелада
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Вновь напомнил о себе один из самых перспективных кандидатов на наличие внеземной жизни в нашей Солнечной системе — спутник Сатурна Энцелад. Новые данные подтверждают гипотезу о том, что в подледном океане спутника могут обитать "инопланетяне".

Возможная жизнь во льдах

Энцелад уже давно находится в поле зрения ученых. Хотя спутник открыли еще в 1789 году, первые достоверные данные о его поверхности стали известны только 200 лет спустя — когда космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" достигли орбиты спутника.
© NASA / JPL-CaltechЗонд "Вояджер"
Зонд Вояджер - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© NASA / JPL-Caltech
Зонд "Вояджер"
На первый взгляд он кажется безжизненным куском льда, однако все меняет наличие у спутника океана, расположенного у него под поверхностью. Когда космический аппарат "Кассини" пролетал через кольца Сатурна, ему удалось взять образцы ледяных крупинок, вырвавшихся из трещин вблизи южного полюса.
После анализа специалисты обнаружили, что в них есть признаки сложных химических реакций, которые могут быть связаны с жизнью. Причем ученые подтвердили, что сложные органические молекулы образовались именно в океане спутника.
© Фото : NASA, ESA, JPL, SSI, Cassini"Тигровые полосы" на поверхности Энцелада делают его непохожим ни на одно планетное тело в Солнечной системе
Тигровые полосы на поверхности спутника Сатурна Энцелад делают его не похожим ни на одно планетное тело в Солнечной системе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : NASA, ESA, JPL, SSI, Cassini
"Тигровые полосы" на поверхности Энцелада делают его непохожим ни на одно планетное тело в Солнечной системе

Шансы возросли

Благодаря новому анализу данных о температуре поверхности, собранных миссией NASA "Кассини", выяснилось, что Энцелад теряет тепло через оба своих полюса. Это говорит о том, что в обширном подземном океане луны Сатурна может быть гораздо более стабильный климат, чем считалось ранее.
© NASA / JPL-CaltechИллюстрация Энцелада и космического аппарата "Кассини", 14 апреля 2017 года
Иллюстрация Энцелада и космического аппарата Кассини. 14 апреля 2017 года - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© NASA / JPL-Caltech
Иллюстрация Энцелада и космического аппарата "Кассини", 14 апреля 2017 года
Исследование, проведенное учеными, указывает на то, что тепловые потери Энцелада находятся в устойчивом балансе с энергией, генерируемой приливными силами гравитации Сатурна. Открытие опровергает предыдущие предположения о том, что тепло исходит только из активного южного полюса.
"Мы считаем, что для выживания жизни необходима стабильность. Если энергия Энцелада стабильна, то, вероятно, стабильна и его подповерхностная среда", — рассказала соавтор исследования доктор Карли Хоуэтт из Оксфордского университета.
© NASA / JPL-CaltechГейзеры на поверхности Энцелада, океан и подогревающее его пористое ядро
Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© NASA / JPL-Caltech
Гейзеры на поверхности Энцелада, океан и подогревающее его пористое ядро

Выделяет тепло и через северный полюс

Астрономы изучили данные о температуре поверхности, полученные "Кассини" в период с 2005 по 2017 год, чтобы определить, может ли океан оставаться стабильным на протяжении геологических временных масштабов.
"Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования там жизни", — пояснила доцент Оксфордского университета Карли Хоуэтт, ее цитируют "Аргументы и факты".
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗагадочные трещины на северном полюсе Энцелада
Загадочные трещины на северном полюсе Энцелада - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Загадочные трещины на северном полюсе Энцелада
Исследователи наблюдали за северным полюсом в конце зимы, когда он находился в темноте, и летом — при постоянном солнечном свете. Сравнение моделей ожидаемой температуры поверхности с инфракрасными наблюдениями спектрометра CIRS зонда "Кассини" показало неожиданный результат. Поверхность северного полюса примерно в семь раз теплее, чем предполагалось ранее. Данное расхождение можно объяснить только тем, что подледный океан дает тепло, проходящее через ледяную оболочку.

Что-то похожее на креветок, крабов и омаров

Ученые пока не могут представить, как выглядит жизнь вне Земли, поскольку мы изучили эволюцию жизни только на одной, своей родной планете. Однако существует вероятность, что возможная жизнь на спутнике имеет общие черты с земной.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteИзображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом "Кассини"
Изображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом Кассини - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Изображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом "Кассини"
"Возможно, жизнь на Энцеладе немного похожа на жизнь в глубоких гидротермальных источниках на Земле, — говорит доктор Хоуэтт. — Там мы видим что-то похожее на креветок, крабов и омаров. Так что, возможно, это они — а может, и вовсе не они!"
Ученые подчеркивают, что наиболее ценная информация исходит из полярных регионов Энцелада, за которыми очень трудно наблюдать с Земли. Поэтому они требуют более тщательного исследования.
 
 
 
