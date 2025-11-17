"Возможно, там есть жизнь": что обнаружили на спутнике Сатурна

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Вновь напомнил о себе один из самых перспективных кандидатов на наличие внеземной жизни в нашей Солнечной системе — спутник Сатурна Энцелад. Новые Вновь напомнил о себе один из самых перспективных кандидатов на наличие внеземной жизни в нашей Солнечной системе — спутник Сатурна Энцелад. Новые данные подтверждают гипотезу о том, что в подледном океане спутника могут обитать "инопланетяне".

Возможная жизнь во льдах

Энцелад уже давно находится в поле зрения ученых. Хотя спутник открыли еще в 1789 году, первые достоверные данные о его поверхности стали известны только 200 лет спустя — когда космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" достигли орбиты спутника.

На первый взгляд он кажется безжизненным куском льда, однако все меняет наличие у спутника океана, расположенного у него под поверхностью. Когда космический аппарат "Кассини" пролетал через кольца Сатурна, ему удалось взять образцы ледяных крупинок, вырвавшихся из трещин вблизи южного полюса.

После анализа специалисты обнаружили, что в них есть признаки сложных химических реакций, которые могут быть связаны с жизнью. Причем ученые подтвердили , что сложные органические молекулы образовались именно в океане спутника.

© Фото : NASA, ESA, JPL, SSI, Cassini "Тигровые полосы" на поверхности Энцелада делают его непохожим ни на одно планетное тело в Солнечной системе © Фото : NASA, ESA, JPL, SSI, Cassini "Тигровые полосы" на поверхности Энцелада делают его непохожим ни на одно планетное тело в Солнечной системе

Шансы возросли

Благодаря новому анализу данных о температуре поверхности, собранных миссией NASA "Кассини", выяснилось, что Энцелад теряет тепло через оба своих полюса. Это говорит о том, что в обширном подземном океане луны Сатурна может быть гораздо более стабильный климат, чем считалось ранее.

© NASA / JPL-Caltech Иллюстрация Энцелада и космического аппарата "Кассини", 14 апреля 2017 года © NASA / JPL-Caltech Иллюстрация Энцелада и космического аппарата "Кассини", 14 апреля 2017 года

Исследование, проведенное учеными, указывает на то, что тепловые потери Энцелада находятся в устойчивом балансе с энергией, генерируемой приливными силами гравитации Сатурна. Открытие опровергает предыдущие предположения о том, что тепло исходит только из активного южного полюса.

"Мы считаем, что для выживания жизни необходима стабильность. Если энергия Энцелада стабильна, то, вероятно, стабильна и его подповерхностная среда", — рассказала соавтор исследования доктор Карли Хоуэтт из Оксфордского университета.

© NASA / JPL-Caltech Гейзеры на поверхности Энцелада, океан и подогревающее его пористое ядро © NASA / JPL-Caltech Гейзеры на поверхности Энцелада, океан и подогревающее его пористое ядро

Выделяет тепло и через северный полюс

Астрономы изучили данные о температуре поверхности, полученные "Кассини" в период с 2005 по 2017 год, чтобы определить, может ли океан оставаться стабильным на протяжении геологических временных масштабов.

"Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования там жизни", — пояснила доцент Оксфордского университета Карли Хоуэтт, ее цитируют "Аргументы и факты".

Исследователи наблюдали за северным полюсом в конце зимы, когда он находился в темноте, и летом — при постоянном солнечном свете. Сравнение моделей ожидаемой температуры поверхности с инфракрасными наблюдениями спектрометра CIRS зонда "Кассини" показало неожиданный результат. Поверхность северного полюса примерно в семь раз теплее, чем предполагалось ранее. Данное расхождение можно объяснить только тем, что подледный океан дает тепло, проходящее через ледяную оболочку.

Что-то похожее на креветок, крабов и омаров

Ученые пока не могут представить, как выглядит жизнь вне Земли, поскольку мы изучили эволюцию жизни только на одной, своей родной планете. Однако существует вероятность, что возможная жизнь на спутнике имеет общие черты с земной.

"Возможно, жизнь на Энцеладе немного похожа на жизнь в глубоких гидротермальных источниках на Земле, — говорит доктор Хоуэтт. — Там мы видим что-то похожее на креветок, крабов и омаров. Так что, возможно, это они — а может, и вовсе не они!"