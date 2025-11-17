https://ria.ru/20251117/sport-2055587868.html
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас
Президент США Дональд Трамп посоветовал тем, кто хочет посетить Чемпионат мира по футболу 2026 года подаваться на визу уже сейчас, так как время ожидания для... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-17T23:02:00+03:00
2025-11-17T23:02:00+03:00
2025-11-18T08:31:00+03:00
спорт
футбол
чемпионат мира по футболу 2026
дональд трамп
сша
сша
спорт, чемпионат мира по футболу 2026, дональд трамп, сша
Спорт, Футбол, Чемпионат мира по футболу 2026, Дональд Трамп, США
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу в США уже сейчас