Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал тем, кто хочет посетить Чемпионат мира по футболу 2026 года подаваться на визу уже сейчас, так как время ожидания для 80% стран мира составляет 60 дней.