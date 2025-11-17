Рейтинг@Mail.ru
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас
Футбол
 
23:02 17.11.2025 (обновлено: 08:31 18.11.2025)
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас
Президент США Дональд Трамп посоветовал тем, кто хочет посетить Чемпионат мира по футболу 2026 года подаваться на визу уже сейчас, так как время ожидания для... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
спорт
футбол
чемпионат мира по футболу 2026
дональд трамп
сша
/20251117/ssha-2055588579.html
сша
Новости
спорт, чемпионат мира по футболу 2026, дональд трамп, сша
Спорт, Футбол, Чемпионат мира по футболу 2026, Дональд Трамп, США
Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу уже сейчас

Трамп посоветовал футбольным болельщикам подавать на визу в США уже сейчас

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал тем, кто хочет посетить Чемпионат мира по футболу 2026 года подаваться на визу уже сейчас, так как время ожидания для 80% стран мира составляет 60 дней.
«
"В 80 процентах стран мира время ожидания составляет 60 дней и меньше", - сказал Трамп на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
