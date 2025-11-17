https://ria.ru/20251117/sport-2055580793.html
НХЛ объявила звезд недели
НХЛ объявила звезд недели - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
НХЛ объявила звезд недели
Американский нападающий "Даллас Старз" Джейсон Робертсон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T21:50:00+03:00
2025-11-17T21:50:00+03:00
2025-11-17T22:17:00+03:00
хоккей
спорт
джейсон робертсон
куинн хьюз
алекс дебринкэт
филадельфия флайерз
даллас старз
детройт ред уингз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829814297_0:78:937:605_1920x0_80_0_0_ca1bae01b42d69e284c7f86117109d1f.jpg
/20251117/murashov-2055386155.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829814297_15:0:924:682_1920x0_80_0_0_433547173e022a5255bc590abeed9286.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джейсон робертсон, куинн хьюз, алекс дебринкэт, филадельфия флайерз, даллас старз, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Джейсон Робертсон, Куинн Хьюз, Алекс Дебринкэт, Филадельфия Флайерз, Даллас Старз, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
НХЛ объявила звезд недели
Нападающего "Далласа" Робертсона признали первой звездой недели в НХЛ