НХЛ объявила звезд недели
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:50 17.11.2025
НХЛ объявила звезд недели
НХЛ объявила звезд недели
Американский нападающий "Даллас Старз" Джейсон Робертсон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
/20251117/murashov-2055386155.html
хоккей
Нападающего "Далласа" Робертсона признали первой звездой недели в НХЛ

Нападающий "Даллас Старз" Джейсон Робертсон
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американский нападающий "Даллас Старз" Джейсон Робертсон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
На минувшей неделе Робертсон принял участие в трех матчах регулярного чемпионата, набрав в каждом по три очка, забросил шесть шайб и отдал три голевые передачи. В матче против "Филадельфии Флайерз" (5:1) 26-летний американец оформил хет-трик, а одна из его шайб стала победной.
Вторым лучшим игроком недели стал американский форвард "Детройт Ред Уингз" Алекс Дебринкэт. В трех матчах он набрал 6 очков (5 голов + 1 передача), а также забросил победную шайбу во встрече с "Анахайм Дакс" (6:3).
Третьей звездой недели признан американский защитник "Ванкувер Кэнакс" Куинн Хьюз, набравший 7 (0+7) очков в двух встречах. В матче с "Тампа-Бэй Лайтнинг" (6:2) Хьюз в четвертый раз в карьере набрал четыре очка за игру.
