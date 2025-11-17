Рейтинг@Mail.ru
Гусева вновь назначили и.о. главного тренера "Динамо" - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:34 17.11.2025 (обновлено: 04:08 18.11.2025)
https://ria.ru/20251117/sport-2055572145.html
Гусева вновь назначили и.о. главного тренера "Динамо"
Гусева вновь назначили и.о. главного тренера "Динамо" - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Гусева вновь назначили и.о. главного тренера "Динамо"
Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-17T20:34:00+03:00
2025-11-18T04:08:00+03:00
динамо москва
спорт
российская премьер-лига (рпл)
пфк цска
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055609035_0:35:2048:1187_1920x0_80_0_0_d332f61bf435eb8d710d31962e28faa8.jpg
/20251117/futbol-2055569701.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055609035_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_412d01155d2e4952ec3aee19f622bfe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
динамо москва, спорт, российская премьер-лига (рпл), пфк цска
Динамо Москва, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ), ПФК ЦСКА, Футбол
Гусева вновь назначили и.о. главного тренера "Динамо"

Гусева вновь назначили и.о. главного тренера московского "Динамо"

© Соцсети ФК "Динамо" (Москва)Ролан Гусев
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Соцсети ФК "Динамо" (Москва)
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В понедельник Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе.
"Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей.
Гусеву 48 лет, он уже исполнял обязанности главного тренера в мае - после ухода чеха Марцела Лички, затем вошел в июне в тренерский штаб Карпина. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 32 матча за сборную России.
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Семин связал уход Карпина с возможным возвращением сборной на турниры
17 ноября, 20:18
 
ФутболДинамо МоскваСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала