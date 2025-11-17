https://ria.ru/20251117/sport-2055572145.html
Гусева вновь назначили и.о. главного тренера "Динамо"
Гусева вновь назначили и.о. главного тренера "Динамо" - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Гусева вновь назначили и.о. главного тренера "Динамо"
Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-17T20:34:00+03:00
2025-11-17T20:34:00+03:00
2025-11-18T04:08:00+03:00
динамо москва
спорт
российская премьер-лига (рпл)
пфк цска
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055609035_0:35:2048:1187_1920x0_80_0_0_d332f61bf435eb8d710d31962e28faa8.jpg
/20251117/futbol-2055569701.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055609035_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_412d01155d2e4952ec3aee19f622bfe1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамо москва, спорт, российская премьер-лига (рпл), пфк цска
Динамо Москва, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ), ПФК ЦСКА, Футбол
Гусева вновь назначили и.о. главного тренера "Динамо"
Гусева вновь назначили и.о. главного тренера московского "Динамо"