Журова осудила перформанс украинцев с баннером с горящим Кремлем
Футбол
 
14:46 17.11.2025
Журова осудила перформанс украинцев с баннером с горящим Кремлем
Журова осудила перформанс украинцев с баннером с горящим Кремлем - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Журова осудила перформанс украинцев с баннером с горящим Кремлем
Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала перформанс украинских фанатов на матче отбора к чемпионату мира по футболу 2026 проявлением... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
футбол
светлана журова
сборная исландии по футболу
спорт
светлана журова, сборная исландии по футболу, спорт
Футбол, Светлана Журова, Сборная Исландии по футболу, Спорт
Журова осудила перформанс украинцев с баннером с горящим Кремлем

Журова назвала перформанс украинских фанатов на матче с Исландией экстремизмом

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала перформанс украинских фанатов на матче отбора к чемпионату мира по футболу 2026 проявлением экстремизма, национализма и варварства.
В воскресенье на встрече в Варшаве между сборными Украины и Исландии (2:0) на трибуне украинских болельщиков вывесили баннер с горящим Кремлем. На фоне пожара был размещен человек в экипировке ВСУ и с файерами в руках.
"У меня вопрос, во-первых, к правоохранительным органам и организаторам. Обычно они проверяют содержимое больших баннеров. Но так как матч проходил в Польше, понятно, что никто на этом акцент не делал, даже, может быть, наоборот, поощрили это. Думаю, с нашей стороны будут заявления и протесты по этому поводу. Если это не пресекать, другие страны по другим поводам будут делать то же самое. Болельщики же понимают, что, если наказания не последовало, можно что-то подобное сделать в сторону Израиля, Палестины или какой-то другой страны. Этот баннер не имеет никакого отношения к матчу и к спорту. Это намек на экстремизм, национализм и варварство", - сказала Журова.
Вид на стадион в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Болельщик потерял сознание на матче сборных Польши и Финляндии
Футбол
 
