Журова осудила перформанс украинцев с баннером с горящим Кремлем
Журова осудила перформанс украинцев с баннером с горящим Кремлем
Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала перформанс украинских фанатов на матче отбора к чемпионату мира по футболу 2026 проявлением... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
