Спецоперация, 17 ноября: ВС РФ освободили три населенных пункта

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила Двуречанское в Харьковской области, "Южная" группировка взяла под свой контроль Платоновку в ДНР, группировка "Восток" освободила Гай в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

В районе Купянска в Харьковской области штурмовые отряды продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ . Сорваны две попытки контратак в районах Благодатовки и Великой Шапковки в Харьковской области, которые ВСУ собирались провести, чтобы деблокировать свои подразделения.

Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик" рассказал, что отряд продолжает выбивать боевиков из западной части Купянска и полностью взял под контроль улицу Васильковая. Бойцы ищут противника и наводят артиллерию на боевиков, которые остались в лесных массивах, прилегающих к освобожденным улицам вдоль реки Оскол.

Подразделения группировки "Центр" продолжают уничтожение окруженных формирований противника в различных районах Красноармейска ДНР , а также зачистку от боевиков Ровного. Они отразили пять атак из Гришино, посредством которых ВСУ намеревались деблокировать окруженную группировку. В Димитрове ВС РФ продолжают наступление в Восточном микрорайоне и на юге города, освобождены более 30 зданий в Западном микрорайоне.

На всех направлениях ВСУ потеряли до 1375 военнослужащих.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также по местам хранения беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 104 беспилотника самолетного типа.

Агентство Блумберг со ссылкой на главу подразделения Boeing Defense, Space & Security Стива Паркера сообщило, что компания Boeing рассчитывает увеличить в три раза поставки головок самонаведения для ракет Patriot, которые используются в том числе Киевом

В понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Изюме и в Лозовой в Харьковской области, нескольких взрывах в Измаиле в Одесской области , в подконтрольном ВСУ Херсоне

Телеканал LCI со ссылкой на Владимира Зеленского сообщил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale. Закупка включена в текст декларации о намерениях, которую ранее Зеленский подписал с президентом Франции Эмманулем Макроном. Документ рассчитан на срок "около десяти лет".

На брифинге Зеленский заявил, что помимо самолетов Украина сможет получить "очень мощные французские радары", восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T, ракеты и управляемые бомбы.

Бывшего боевика батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещенная на территории России) побили в Винниках Львовской области на западе Украины, сообщило украинское издание " Страна.ua ".

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что дронами "Герань-2" был нанесен удар по пункту сбора украинских резервистов в Сумской области . Также удару подвергся склад, где хранилась военная техника, а на площадке предприятия проводился ремонт машин, участвующих в боевых действиях.

В 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в Сумской области уже два месяца удерживают выплаты военнослужащим, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Также собеседник агентства уточнил, что командование ВСУ рассматривает вопрос снятия с должности разбогатевшего командира 57-й бригады Евгения Солодаева, чье подразделение деморализовано и отступает в Харьковской области.