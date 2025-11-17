Спецоперация, 17 ноября: ВС РФ освободили три населенных пункта

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила Двуречанское в Харьковской области, "Южная" группировка взяла под свой контроль Платоновку в ДНР, группировка "Восток" освободила Гай в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
В районе Купянска в Харьковской области штурмовые отряды продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ. Сорваны две попытки контратак в районах Благодатовки и Великой Шапковки в Харьковской области, которые ВСУ собирались провести, чтобы деблокировать свои подразделения.
Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик" рассказал, что отряд продолжает выбивать боевиков из западной части Купянска и полностью взял под контроль улицу Васильковая. Бойцы ищут противника и наводят артиллерию на боевиков, которые остались в лесных массивах, прилегающих к освобожденным улицам вдоль реки Оскол.
Подразделения группировки "Центр" продолжают уничтожение окруженных формирований противника в различных районах Красноармейска в ДНР, а также зачистку от боевиков Ровного. Они отразили пять атак из Гришино, посредством которых ВСУ намеревались деблокировать окруженную группировку. В Димитрове ВС РФ продолжают наступление в Восточном микрорайоне и на юге города, освобождены более 30 зданий в Западном микрорайоне.
На всех направлениях ВСУ потеряли до 1375 военнослужащих.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также по местам хранения беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили 104 беспилотника самолетного типа.
Экспертные контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными идут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, "проговор продолжается".
В бюджетном тупике
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова Писториуса, заявила, что теперь нет сомнений, кто агрессор. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что Россия с НАТО воевать не собирается, но "если они полезут, то свое получат".
Агентство Блумберг со ссылкой на главу подразделения Boeing Defense, Space & Security Стива Паркера сообщило, что компания Boeing рассчитывает увеличить в три раза поставки головок самонаведения для ракет Patriot, которые используются в том числе Киевом.
Финансовая устойчивость Украины снижается, в 2026 году страна рискует оказаться в бюджетном тупике без новых денежных поступлений, говорится в опубликованном газете Politico письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.
Новые истребители
В понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Изюме и в Лозовой в Харьковской области, нескольких взрывах в Измаиле в Одесской области, в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Телеканал LCI со ссылкой на Владимира Зеленского сообщил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale. Закупка включена в текст декларации о намерениях, которую ранее Зеленский подписал с президентом Франции Эмманулем Макроном. Документ рассчитан на срок "около десяти лет".
На брифинге Зеленский заявил, что помимо самолетов Украина сможет получить "очень мощные французские радары", восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T, ракеты и управляемые бомбы.
Бывшего боевика батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещенная на территории России) побили в Винниках Львовской области на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что дронами "Герань-2" был нанесен удар по пункту сбора украинских резервистов в Сумской области. Также удару подвергся склад, где хранилась военная техника, а на площадке предприятия проводился ремонт машин, участвующих в боевых действиях.
В 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в Сумской области уже два месяца удерживают выплаты военнослужащим, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Также собеседник агентства уточнил, что командование ВСУ рассматривает вопрос снятия с должности разбогатевшего командира 57-й бригады Евгения Солодаева, чье подразделение деморализовано и отступает в Харьковской области.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
