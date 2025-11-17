https://ria.ru/20251117/spetsoperatsiya-2055365813.html
Боец рассказал, как густой туман помог освободить Орестополь
Боец рассказал, как густой туман помог освободить Орестополь - РИА Новости, 17.11.2025
Боец рассказал, как густой туман помог освободить Орестополь
Российские штурмовые группы "Востока" воспользовались густым туманом и внезапностью манёвра, чтобы стремительно войти в Орестополь в Днепропетровской области и... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T05:34:00+03:00
2025-11-17T05:34:00+03:00
2025-11-17T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980883737_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_6304e3654a1f32140fc5e28ff451c196.jpg
https://ria.ru/20251117/spetsoperatsiya-2055356449.html
https://ria.ru/20251117/spetsoperatsiya-2055365688.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980883737_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_80cf451c4b60364119d892d3de488718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область
Боец рассказал, как густой туман помог освободить Орестополь
Густой туман помог бойцам ВС РФ освободить Орестополь в Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Российские штурмовые группы "Востока" воспользовались густым туманом и внезапностью манёвра, чтобы стремительно войти в Орестополь в Днепропетровской области и сорвать попытку противника организовать оборону, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы с позывным "Тима".
"Мы заезжали ночью на квадроциклах и машинах, туман был очень сильный. Противник увидел нас и начал покидать населённый пункт — они не ожидали нас", — рассказал он.
Командир уточнил, что в условиях густого тумана водители продолжали доставлять штурмовые группы, а бойцы, не теряя времени, приступили к разделению и зачистке поселка.
"Пока туман не рассеялся, мы начали делить поселок, зачищать. Там было около 50 человек. Кто смог — убежал, кто не смог — сдавались в добровольный плен", — отметил "Тима".
Минобороны 14 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области
.