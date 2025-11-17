Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как густой туман помог освободить Орестополь - РИА Новости, 17.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 17.11.2025
Боец рассказал, как густой туман помог освободить Орестополь
Российские штурмовые группы "Востока" воспользовались густым туманом и внезапностью манёвра, чтобы стремительно войти в Орестополь в Днепропетровской области и... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T05:34:00+03:00
2025-11-17T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
днепропетровская область
днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область
Боец рассказал, как густой туман помог освободить Орестополь

Густой туман помог бойцам ВС РФ освободить Орестополь в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Российские штурмовые группы "Востока" воспользовались густым туманом и внезапностью манёвра, чтобы стремительно войти в Орестополь в Днепропетровской области и сорвать попытку противника организовать оборону, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы с позывным "Тима".
"Мы заезжали ночью на квадроциклах и машинах, туман был очень сильный. Противник увидел нас и начал покидать населённый пункт — они не ожидали нас", — рассказал он.
Командир уточнил, что в условиях густого тумана водители продолжали доставлять штурмовые группы, а бойцы, не теряя времени, приступили к разделению и зачистке поселка.
"Пока туман не рассеялся, мы начали делить поселок, зачищать. Там было около 50 человек. Кто смог — убежал, кто не смог — сдавались в добровольный плен", — отметил "Тима".
Минобороны 14 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области.
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская область
 
 
