Боец рассказал, как густой туман помог освободить Орестополь

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Российские штурмовые группы "Востока" воспользовались густым туманом и внезапностью манёвра, чтобы стремительно войти в Орестополь в Днепропетровской области и сорвать попытку противника организовать оборону, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы с позывным "Тима".

"Мы заезжали ночью на квадроциклах и машинах, туман был очень сильный. Противник увидел нас и начал покидать населённый пункт — они не ожидали нас", — рассказал он.

Командир уточнил, что в условиях густого тумана водители продолжали доставлять штурмовые группы, а бойцы, не теряя времени, приступили к разделению и зачистке поселка.

"Пока туман не рассеялся, мы начали делить поселок, зачищать. Там было около 50 человек. Кто смог — убежал, кто не смог — сдавались в добровольный плен", — отметил "Тима".