Ростовская область и Белоруссия обсудили планы сотрудничества
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
15:35 17.11.2025 (обновлено: 16:10 17.11.2025)
Ростовская область и Белоруссия обсудили планы сотрудничества
Ростовская область и Белоруссия обсудили планы сотрудничества
Ростовская область и Белоруссия определили сферы, в которых планируется укрепить сотрудничество, сообщает правительство области. РИА Новости, 17.11.2025
Ростовская область и Белоруссия обсудили планы сотрудничества

Слюсарь и Грызлов определили сферы укрепления сотрудничества

Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Ростовская область и Белоруссия определили сферы, в которых планируется укрепить сотрудничество, сообщает правительство области.
В понедельник официальная делегация Ростовской области во главе с губернатором региона Юрием Слюсарем прибыла в Белоруссию. Визит начался со встречи Слюсаря с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым.
Молодежь - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Проект здоровьесбережения для молодежи реализуют в Ростовской области
12 ноября, 10:40
"Приятно, что сотрудничество Ростовской области с Республикой Беларусь развивается поступательно. Объём товарооборота достаточно большой, цифры действительно хорошие в сегодняшней сложной ситуации", - приводятся в сообщении слова Грызлова. Он добавил, что отделение посольства, которое работало в Ростове-на-Дону, стало генеральным консульством, что говорит о том, что Белоруссия видит необходимость усиливать взаимодействие.
Глава Ростовской области обозначил приоритеты в развитии партнерства между Ростовской областью и регионами Белоруссии. "Моя задача - на базе имеющихся соглашений продолжить развитие нашего сотрудничества, придав ему новый импульс. У нас сильная промышленность, энергетика и сельское хозяйство. В Беларуси намерены посмотреть всё, что связано с машиностроением, в том числе побывать на минских автомобильном и тракторном заводах", - сказал он.
Слюсарь выразил уверенность, что у сотрудничества между Ростовской областью и Белоруссией очень и очень большой потенциал, который будет раскрываться. Это, по мнению губернатора, касается в первую очередь торгово-экономической сферы, научно-технологического обеспечения АПК, развития промышленной кооперации.
Товарная структура экспорта из Ростовской области в Белоруссию представлена черными и цветными металлами, машиностроительной продукцией, продовольственными товарами, химической продукцией. У республики Ростовская область закупает, в основном, машиностроительную и химическую продукцию, продовольствие, а также изделия из черных металлов.
Женщина считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Аграриям Ростовской области пролонгируют льготные кредиты
13 ноября, 10:18
 
