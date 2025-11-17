Ростовская область и Белоруссия обсудили планы сотрудничества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Ростовская область и Белоруссия определили сферы, в которых планируется укрепить сотрудничество, сообщает правительство области.

В понедельник официальная делегация Ростовской области во главе с губернатором региона Юрием Слюсарем прибыла в Белоруссию. Визит начался со встречи Слюсаря с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым.

"Приятно, что сотрудничество Ростовской области с Республикой Беларусь развивается поступательно. Объём товарооборота достаточно большой, цифры действительно хорошие в сегодняшней сложной ситуации", - приводятся в сообщении слова Грызлова. Он добавил, что отделение посольства, которое работало в Ростове-на-Дону, стало генеральным консульством, что говорит о том, что Белоруссия видит необходимость усиливать взаимодействие.

Глава Ростовской области обозначил приоритеты в развитии партнерства между Ростовской областью и регионами Белоруссии. "Моя задача - на базе имеющихся соглашений продолжить развитие нашего сотрудничества, придав ему новый импульс. У нас сильная промышленность, энергетика и сельское хозяйство. В Беларуси намерены посмотреть всё, что связано с машиностроением, в том числе побывать на минских автомобильном и тракторном заводах", - сказал он.

Слюсарь выразил уверенность, что у сотрудничества между Ростовской областью и Белоруссией очень и очень большой потенциал, который будет раскрываться. Это, по мнению губернатора, касается в первую очередь торгово-экономической сферы, научно-технологического обеспечения АПК, развития промышленной кооперации.