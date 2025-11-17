https://ria.ru/20251117/solovev-2055527426.html
Суд завершил банкротство кинокомпании комментатора Соловьева
Суд завершил банкротство кинокомпании комментатора Соловьева - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Суд завершил банкротство кинокомпании комментатора Соловьева
Арбитражный суд Москвы завершил процедуру конкурсного производства в кинокомпании "2Д Фильм" (ранее – "2Д Целлулоид") кинопродюсера и спортивного комментатора... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T17:13:00+03:00
2025-11-17T17:13:00+03:00
2025-11-17T17:13:00+03:00
москва
россия
фонд кино
федеральная налоговая служба (фнс россии)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048152359_143:0:2082:1091_1920x0_80_0_0_7f7d9599148a74883fbfc54040a8a82d.jpg
/20250818/zhurova-2036067103.html
/20250817/rodina-2035955379.html
москва
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048152359_217:0:2041:1368_1920x0_80_0_0_94f39fc8d1cb22ca9394e12537029358.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, фонд кино, федеральная налоговая служба (фнс россии), спорт
Москва, Россия, Фонд кино, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Спорт
Суд завершил банкротство кинокомпании комментатора Соловьева
Суд завершил банкротство компании комментатора Соловьева с долгом 245 млн руб
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру конкурсного производства в кинокомпании "2Д Фильм" (ранее – "2Д Целлулоид") кинопродюсера и спортивного комментатора Василия Соловьева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из сообщения конкурсного управляющего Дмитрия Разумовского на Федресурсе, требования кредиторов, составившие в общей сложности более 245 миллионов рублей, не погашались из-за отсутствия у должника имущества.
Суд признал компанию банкротом в апреле по заявлению продюсера Романа Свиридова, применив упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. В реестр требований кредиторов был включен долг перед Свиридовым в размере чуть больше 2 миллионов рублей.
Такую сумму суд в октябре 2024 года взыскал в его пользу с кинокомпании Соловьева по договору 2021 года, по условиям которого Свиридов взял на себя обязательства "по оказанию профессиональных услуг "креативного продюсера" в ходе производства полнометражного художественного фильма под названием "Внеклассные чтения". Арбитражный суд Москвы
полностью удовлетворил иск, установив, что свои обязательства Свиридов исполнил, но оплату от ответчика не получил.
Этот же суд в 2022-2023 годах взыскал с "2Д Фильм" более 243 миллионов рублей по искам министерства культуры России и Фонда кино
. Денежные средства выделялись кинокомпании в качестве поддержки производства фильмов "В поисках мамы", "Внеклассные чтения", "Хэппи-энд" и "Счастье мое".
За время конкурсного производства в реестр требований кредиторов "2Д Фильм" были включены требования Фонда кино в размере более 142 миллионов рублей и требования, заявленные инспекцией ФНС России
№33 по Москве, в размере около 101 миллиона рублей.
Наиболее заметными работами кинокомпании "2Д Фильм" называют фильмы "Хороший мальчик" (2016) и "Хэппи-энд" (2020).