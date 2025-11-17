Рейтинг@Mail.ru
Суд завершил банкротство кинокомпании комментатора Соловьева
17.11.2025
Суд завершил банкротство кинокомпании комментатора Соловьева
Суд завершил банкротство кинокомпании комментатора Соловьева - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Суд завершил банкротство кинокомпании комментатора Соловьева
Арбитражный суд Москвы завершил процедуру конкурсного производства в кинокомпании "2Д Фильм" (ранее – "2Д Целлулоид") кинопродюсера и спортивного комментатора... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
москва, россия, фонд кино, федеральная налоговая служба (фнс россии), спорт
Москва, Россия, Фонд кино, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Спорт
Суд завершил банкротство кинокомпании комментатора Соловьева

Суд завершил банкротство компании комментатора Соловьева с долгом 245 млн руб

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова и Василий Соловьев
Татьяна Тарасова и Василий Соловьев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова и Василий Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру конкурсного производства в кинокомпании "2Д Фильм" (ранее – "2Д Целлулоид") кинопродюсера и спортивного комментатора Василия Соловьева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из сообщения конкурсного управляющего Дмитрия Разумовского на Федресурсе, требования кредиторов, составившие в общей сложности более 245 миллионов рублей, не погашались из-за отсутствия у должника имущества.
Спортивный комментатор Александр Боярский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Журова обвинила комментатора Боярского в сексизме
18 августа, 15:07
Суд признал компанию банкротом в апреле по заявлению продюсера Романа Свиридова, применив упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. В реестр требований кредиторов был включен долг перед Свиридовым в размере чуть больше 2 миллионов рублей.
Такую сумму суд в октябре 2024 года взыскал в его пользу с кинокомпании Соловьева по договору 2021 года, по условиям которого Свиридов взял на себя обязательства "по оказанию профессиональных услуг "креативного продюсера" в ходе производства полнометражного художественного фильма под названием "Внеклассные чтения". Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск, установив, что свои обязательства Свиридов исполнил, но оплату от ответчика не получил.
Этот же суд в 2022-2023 годах взыскал с "2Д Фильм" более 243 миллионов рублей по искам министерства культуры России и Фонда кино. Денежные средства выделялись кинокомпании в качестве поддержки производства фильмов "В поисках мамы", "Внеклассные чтения", "Хэппи-энд" и "Счастье мое".
За время конкурсного производства в реестр требований кредиторов "2Д Фильм" были включены требования Фонда кино в размере более 142 миллионов рублей и требования, заявленные инспекцией ФНС России №33 по Москве, в размере около 101 миллиона рублей.
Наиболее заметными работами кинокомпании "2Д Фильм" называют фильмы "Хороший мальчик" (2016) и "Хэппи-энд" (2020).
Исчезающий спрей - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
"Родина" раскритиковала комментатора, оскорбившего женщину-арбитра
17 августа, 23:06
 
МоскваРоссияФонд киноФедеральная налоговая служба (ФНС России)Спорт
 
