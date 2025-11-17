Рейтинг@Mail.ru
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:38 17.11.2025 (обновлено: 13:38 18.11.2025)
Москвичи помогают коммунальным службам устранять недочеты
Москвичи помогают коммунальным службам устранять недочеты
2025-11-17T13:38:00+03:00
2025-11-18T13:38:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москвичи помогают коммунальным службам оперативно устранять недочеты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Благодаря сообщениям москвичей коммунальные службы оперативно устраняют недочеты: убирают скопления воды после дождя, наводят порядок в вестибюлях учреждений и закрашивают вандальные надписи. С наступлением дождливой погоды жители столицы все активнее помогают городу поддерживать порядок - как внутри различных учреждений, так и на улицах. С помощью портала "Наш город" они в пару кликов сообщают о недочетах, а специальные службы оперативно их устраняют. Системная работа портала показывает, как совместные усилия делают Москву комфортнее", - говорится в сообщении.
Разгрузка автомобиля со снегом в снегосплавном пункте - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Москве подготовили снегосплавные пункты к зиме
15 ноября, 12:31
Отмечается, что пользователям портала доступно более 200 тем. Горожане, например, могут оставить заявку на уборку на территориях и в зонах ожидания медицинских учреждений, школ, спортивных и культурных центров, сообщить о временных скоплениях воды, различного бытового и природного мусора и многом другом.
"Оставить заявку можно в любое время суток с помощью сайта или мобильного приложения. Для этого необходимо авторизоваться в "Нашем городе" с помощью Mos ID и нажать кнопку "Сообщить о проблеме", указать адрес места или отметить его на карте, выбрать объект, указать соответствующую тему из списка, загрузить фотографию, при необходимости дополнить сообщение описанием, отправить его на рассмотрение", - уточняется в сообщении.
В сообщении также отмечается, что в течение суток заявку проверит модератор и перенаправит ее ответственному исполнителю. После устранения недочета пользователь получит оповещение, а в личном кабинете сможет подтвердить решение вопроса или опровергнуть результат проведенных работ.
Мосжилинспекция - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Мосжилинспекция помогла москвичу провести перерасчет за холодную воду
17 ноября, 15:38
 
