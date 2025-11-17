Москвичи помогают коммунальным службам устранять недочеты

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москвичи помогают коммунальным службам оперативно устранять недочеты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Благодаря сообщениям москвичей коммунальные службы оперативно устраняют недочеты: убирают скопления воды после дождя, наводят порядок в вестибюлях учреждений и закрашивают вандальные надписи. С наступлением дождливой погоды жители столицы все активнее помогают городу поддерживать порядок - как внутри различных учреждений, так и на улицах. С помощью портала "Наш город" они в пару кликов сообщают о недочетах, а специальные службы оперативно их устраняют. Системная работа портала показывает, как совместные усилия делают Москву комфортнее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователям портала доступно более 200 тем. Горожане, например, могут оставить заявку на уборку на территориях и в зонах ожидания медицинских учреждений, школ, спортивных и культурных центров, сообщить о временных скоплениях воды, различного бытового и природного мусора и многом другом.

"Оставить заявку можно в любое время суток с помощью сайта или мобильного приложения. Для этого необходимо авторизоваться в "Нашем городе" с помощью Mos ID и нажать кнопку "Сообщить о проблеме", указать адрес места или отметить его на карте, выбрать объект, указать соответствующую тему из списка, загрузить фотографию, при необходимости дополнить сообщение описанием, отправить его на рассмотрение", - уточняется в сообщении.