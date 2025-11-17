Жителям Москвы рассказали о погоде в понедельник

https://ria.ru/20251117/sinoptiki-2055378994.html
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мокрый снег, ледяные дожди, гололедица и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столице будет определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта в запад. Погода в регионе облачная, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами переходящий и в дожди. В первой половине дня в отдельных районах города и области, преимущественно на севере и западе, возможны гололедные явления и ледяные дожди. Температура в течение дня будет постепенно повышаться. К вечеру в столице плюс три - плюс пять, по области от одного до шести градусов тепла.
Он отметил, что ветер будет дуть южный, скорость ветра от 5 до 10 метров в секунду.
"Атмосферное давление падает. К вечеру барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", - добавил синоптик.