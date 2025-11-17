Жителям Москвы рассказали о погоде в понедельник

"Сегодня характер погоды в столице будет определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта в запад. Погода в регионе облачная, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами переходящий и в дожди. В первой половине дня в отдельных районах города и области, преимущественно на севере и западе, возможны гололедные явления и ледяные дожди. Температура в течение дня будет постепенно повышаться. К вечеру в столице плюс три - плюс пять, по области от одного до шести градусов тепла.