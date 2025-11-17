Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Швейцария добилась снижения пошлин от США необычным способом
01:34 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/shveytsariya-2055355814.html
СМИ: Швейцария добилась снижения пошлин от США необычным способом
в мире
сша
швейцария
дональд трамп
ги пармелен
apple
cartier
сша
швейцария
СМИ: Швейцария добилась снижения пошлин от США необычным способом

Axios: Швейцария смогла снизить наложенные США пошлины благодаря подаркам Трампу

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Положительная реакция президента США Дональда Трампа и его администрации на подарки швейцарской делегации помогла добиться снижению пошлин, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Как пишет портал, поскольку переговоры между лидерами США и Швейцарии зашли в тупик, швейцарцы изменили тактику и отправили в Белый дом делегацию бизнес-лидеров, зная, что Трамп любит ведущих деятелей промышленности. До этого момента любимым подарком Трампа был подарок от компании Apple, однако швейцарцы смогли его превзойти.
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп
11 ноября, 00:25
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп
11 ноября, 00:25
"Победить Apple было сложно, но швейцарцы справились", — сообщил порталу один из представителей администрации Трампа.
В пятницу министр экономики Швейцарии Ги Пармелен сообщил о достижении в ходе своего визита в Вашингтон договоренности с США снизить пошлины на швейцарский экспорт с 39% до 15%. Швейцария в рамках договоренностей с США снизить пошлины на швейцарский экспорт пообещала инвестировать в американскую экономику через частные компании в ближайшие годы 200 миллиардов долларов.
Ранее издание Blick сообщало, что швейцарские бизнесмены, которые провели встречу с президентом США Дональдом Трампом, надеясь добиться снижения 39-процентных таможенных пошлин, подарили ему часы Rolex и именной золотой слиток.

Четвертого ноября шесть швейцарских миллиардеров совершили визит в Вашингтон для встречи с Трампом. В делегацию вошли главы таких компаний, как судоходная Mediterranean Shipping Company (MSC), инвестиционная компания Partners Group, нефтегазовый трейдер Mercuria. производитель часов класса люкс Rolex, занимающаяся драгметаллами MKS Pamp, а также дом люксовых брендов Richemont (Cartier, Montblanc, Piaget и другие).
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях
7 ноября, 19:32
США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%).
Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что Келлер-Саттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары.
Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз 4 августа заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Швейцария ввела ограничения, связанные с "Северными потоками"
30 октября, 10:15
 
