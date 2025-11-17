Рейтинг@Mail.ru
Три школы Реутова удостоили федеральным знаком качества образования - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/shkola-2055528713.html
Три школы Реутова удостоили федеральным знаком качества образования
Три школы Реутова удостоили федеральным знаком качества образования - РИА Новости, 17.11.2025
Три школы Реутова удостоили федеральным знаком качества образования
Лицей, школы №№1 и 5 Реутова стали обладателями "Знака качества" в номинации "Высокая культура оценивания", сообщает пресс-служба администрация муниципалитета. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:20:00+03:00
2025-11-17T17:20:00+03:00
реутов
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578031678_0:58:3000:1746_1920x0_80_0_0_6361825064204830947ace65fcda44c6.jpg
https://ria.ru/20251117/reutov-2055438700.html
реутов
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578031678_0:0:2670:2002_1920x0_80_0_0_854a707508de075b8b6a69cef501f46b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
реутов, россия, московская область (подмосковье)
Реутов, Россия, Московская область (Подмосковье)
Три школы Реутова удостоили федеральным знаком качества образования

Три школы подмосковного Реутова получили федеральный знак качества образования

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyПодростки в школе
Подростки в школе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Подростки в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Лицей, школы №№1 и 5 Реутова стали обладателями "Знака качества" в номинации "Высокая культура оценивания", сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.
В рамках Всероссийской конференции по оценке уровня образования был объявлен запуск федерального проекта "Знак качества для образовательных организаций", участниками которого уже стали более 1100 учебных учреждений из 80 субъектов России.
Обладатели почетных категорий определяются в номинациях "Высокие образовательные результаты" и "Высокая культура оценивания" по итогам 2024-2025 учебного года. "Знак качества" является официальным подтверждением эффективной работы педагогического коллектива и достижения высоких показателей в воспитательной работе с молодежью.
На сегодняшний день "Знаком качества" были отмечены 107 школ Московской области. Решение о награждении принимается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральным институтом оценки качества образования.
Двадцатилетие Молодой Гвардии Единой России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове
Вчера, 13:02
 
РеутовРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала