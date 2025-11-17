https://ria.ru/20251117/shkola-2055528713.html
Три школы Реутова удостоили федеральным знаком качества образования
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Лицей, школы №№1 и 5 Реутова стали обладателями "Знака качества" в номинации "Высокая культура оценивания", сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.
В рамках Всероссийской конференции по оценке уровня образования был объявлен запуск федерального проекта "Знак качества для образовательных организаций", участниками которого уже стали более 1100 учебных учреждений из 80 субъектов России.
Обладатели почетных категорий определяются в номинациях "Высокие образовательные результаты" и "Высокая культура оценивания" по итогам 2024-2025 учебного года. "Знак качества" является официальным подтверждением эффективной работы педагогического коллектива и достижения высоких показателей в воспитательной работе с молодежью.
На сегодняшний день "Знаком качества" были отмечены 107 школ Московской области. Решение о награждении принимается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральным институтом оценки качества образования.