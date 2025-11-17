Рейтинг@Mail.ru
Экс-министру саратовского правительства Шихалову продлили арест
14:04 17.11.2025
Экс-министру саратовского правительства Шихалову продлили арест
Экс-министру саратовского правительства Шихалову продлили арест - РИА Новости, 17.11.2025
Экс-министру саратовского правительства Шихалову продлили арест
Бывшему министру промышленности и энергетики Саратовской области Максиму Шихалову на месяц продлили срок содержания под стражей по расследуемому уголовному делу РИА Новости, 17.11.2025
происшествия, россия, саратовская область, саратов, конструкторское бюро приборостроения, ростех
Происшествия, Россия, Саратовская область, Саратов, Конструкторское бюро приборостроения, Ростех
Экс-министру саратовского правительства Шихалову продлили арест

Суд продлил арест экс-министра промышленности Саратовской области Шихалова

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Бывшему министру промышленности и энергетики Саратовской области Максиму Шихалову на месяц продлили срок содержания под стражей по расследуемому уголовному делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
"Продлить срок содержания под стражей Шихалова Максима Львовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160-й (УК РФ – ред.), два эпизода, на один месяц и одни сутки, а всего до девяти месяцев четырех суток, то есть по 23 декабря 2025 года включительно", - сообщили в суде выдержку из решения по итогам рассмотрения ходатайства следствия.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава челябинского Минтранса признался в растрате
8 октября, 08:34
В марте 2025 года гендиректор Конструкторского бюро промышленной автоматики (КБПА) концерна "Радиоэлектронные технологии" (входит в госкорпорацию "Ростех"), экс-министр Максим Шихалов был задержан, а потом заключен под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (часть 1 статьи 285.4 УК РФ). В апреле он покинул пост генерального директора КБПА.
В ходатайстве об избрании Шихалову меры пресечения в виде заключения под стражу следствие указывало, что фигурант планировал пересечь границу РФ с целью избежать уголовного преследования. С тех пор суд неоднократно продлял срок ареста. В октябре стало известно, что дело по статье 285.4 УК РФ прекращено, но Шихалову было предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты.
Шихалов с ноября 2015 года по апрель 2017 года занимал пост министра промышленности и энергетики Саратовской области, с апреля 2017 года по апрель 2025 года был гендиректором АО "КБПА".
Татьяна Бондаренко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Депутата народного совета ДНР обвинили в растрате 14 миллиона рублей
12 ноября, 11:44
 
