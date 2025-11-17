Экс-министру саратовского правительства Шихалову продлили арест

САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Бывшему министру промышленности и энергетики Саратовской области Максиму Шихалову на месяц продлили срок содержания под стражей по расследуемому уголовному делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.

В ходатайстве об избрании Шихалову меры пресечения в виде заключения под стражу следствие указывало, что фигурант планировал пересечь границу РФ с целью избежать уголовного преследования. С тех пор суд неоднократно продлял срок ареста. В октябре стало известно, что дело по статье 285.4 УК РФ прекращено, но Шихалову было предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты.