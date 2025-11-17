Экс-министру саратовского правительства Шихалову продлили арест

САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Бывшему министру промышленности и энергетики Саратовской области Максиму Шихалову на месяц продлили срок содержания под стражей по расследуемому уголовному делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
"Продлить срок содержания под стражей Шихалова Максима Львовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160-й (УК РФ – ред.), два эпизода, на один месяц и одни сутки, а всего до девяти месяцев четырех суток, то есть по 23 декабря 2025 года включительно", - сообщили в суде выдержку из решения по итогам рассмотрения ходатайства следствия.
В марте 2025 года гендиректор Конструкторского бюро промышленной автоматики (КБПА) концерна "Радиоэлектронные технологии" (входит в госкорпорацию "Ростех"), экс-министр Максим Шихалов был задержан, а потом заключен под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (часть 1 статьи 285.4 УК РФ). В апреле он покинул пост генерального директора КБПА.
В ходатайстве об избрании Шихалову меры пресечения в виде заключения под стражу следствие указывало, что фигурант планировал пересечь границу РФ с целью избежать уголовного преследования. С тех пор суд неоднократно продлял срок ареста. В октябре стало известно, что дело по статье 285.4 УК РФ прекращено, но Шихалову было предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты.
Шихалов с ноября 2015 года по апрель 2017 года занимал пост министра промышленности и энергетики Саратовской области, с апреля 2017 года по апрель 2025 года был гендиректором АО "КБПА".