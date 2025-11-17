Рейтинг@Mail.ru
Российские компании продолжают получать сертификаты "Сделано в России"
16:50 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/sertifikat-2055521020.html
Российские компании продолжают получать сертификаты "Сделано в России"
Российские компании продолжают получать сертификаты "Сделано в России" - РИА Новости, 17.11.2025
Российские компании продолжают получать сертификаты "Сделано в России"
Российские компании продолжают получать сертификаты "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 17.11.2025
экономика
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
экономика
Экономика
Российские компании продолжают получать сертификаты "Сделано в России"

Российские компании продолжают получать сертификаты "Сделано в России" от РЭЦ

Логотип "Сделано в России" в цветах российского флага
Логотип Сделано в России в цветах российского флага - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Логотип "Сделано в России" в цветах российского флага. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские компании продолжают получать сертификаты "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"ООО "Великолукский механический завод" (ВМЗ), одно из динамично развивающихся предприятий Псковской области, отмечено сертификатом "Сделано в России" по направлению "Надежность" от РЭЦ. Высокая оценка подтвердила исключительное качество производимого заводом сосуда, работающего под избыточным давлением типа ВМ, обозначение ВМ-200", - говорится в сообщении центра.
Завод специализируется на разработке и производстве абразивоструйного оборудования, дробеметных установок, линий дробеметной обработки для очистки металлических, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей, а также оборудования для электродуговой металлизации. Абразивоструйное оборудование, разработанное и произведенное Великолукским механическим заводом, находит широкое применение в ключевых отраслях промышленности: от нефтегазового и атомного сектора до строительства зданий, мостовых конструкций и производства металлоизделий. Значительный объем продукции завода успешно эксплуатируется на предприятиях ВПК России.
География поставок дробеметных линий для обработки нефтегазовых труб охватывает Брянскую, Воронежскую области, Санкт-Петербург, Пермь, Белоруссию и Казахстан. Установки электродуговой металлизации от Великолукского механического завода успешно зарекомендовали себя на объектах госкорпорации "Росатом" как в России, так и за рубежом, включая строительство АЭС "Аккую" в Турции и АЭС "Руппур" в Бангладеш. Полученный сертификат "Сделано в России" подтверждает высший стандарт надежности сосудов типа ВМ, предназначенных для газов (сжатого воздуха) с расчетным давлением 1,3 МПа.
Кроме того, завод имеет успешный опыт сотрудничества с европейскими странами, включая Германию, Австрию, Нидерланды, Чехию и Великобританию. В ближайших планах - расширение географии экспорта на другие страны СНГ, Иран и Саудовскую Аравию.
Компания ООО "Праймлаб" из подмосковных Мытищ также получила сертификат "Сделано в России" от РЭЦ на свою линейку высокотехнологичного лабораторного оборудования, которое уже используется в проектах по созданию новых лекарств и композитных материалов. Сертификат "Сделано в России" был получен на ключевые продукты компании – линейки магнитных, верхнеприводных мешалок, химически стойких лабораторных насосов и термостатов.
"Значок "Сделано в России" для нас - это как знак качества для покупателя. Он сразу выделяет нас из ряда предложений и говорит: "это серьезный продукт", - подчеркнул генеральный директор компании Григорий Скворцов.
Компания самостоятельно разрабатывает и производит продукцию, включая часть ключевых компонентов и изделий из боросиликатного стекла, что обеспечивает полный контроль над качеством и ценой. Это позволяет предлагать решения, которые доступнее зарубежных аналогов. Три уникальных отличия компании - полный производственный цикл, собственный стеклодувный цех и способность адаптировать оборудование под специфические задачи заказчиков.
Экспортная деятельность организации началась в 2021 году с поставок в Казахстан, за которыми последовала Белоруссия. Стратегия проста: "посмотреть на реакцию" рынка, найти потребителей, а затем расширять ассортимент и географию. В планах - выход на перспективные рынки стран БРИКС. До сотрудничества с РЭЦ компания сталкивалась со сложностями в поиске надежных дистрибьюторов за рубежом.
"РЭЦ - это уверенность, что твой груз дойдет, контракт заключат, а в проблемной ситуации помогут советом", - отметил Скворцов.
"Хопёрская упаковка" (АО "Хоупак"), волгоградский производитель гибкой упаковки с полувековой историей, получила сертификат национального бренда "Сделано в России" по направлению "Надежность" для своей ключевой продукции - кашированной 4-слойной фольги, с печатью и без печати.
"Хопёрская упаковка" ведет экспортную деятельность уже более 30 лет. Основными направлениями являются страны ближнего зарубежья и бывшего Советского Союза, включая Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Киргизию, Казахстан и Белоруссию. Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик, отвечающий за качество продукции, благодаря отработанным технологиям производства, опытным технологам и прямым контрактам с поставщиками сырья. Несмотря на текущие сложности с логистикой, которая вынуждает работать на условиях самовывоза, компания активно расширяет рынки сбыта, участвуя в международных выставках и бизнес-миссиях при поддержке Центра поддержки экспорта Волгоградской области и РЭЦ, заявки на участие в которых они подают через платформу "Мой экспорт".
Ранее компания испытывала трудности с выходом на международные выставки, однако после налаживания взаимодействия с федеральными и региональными структурами, которые поддерживают экспортно ориентированные предприятия, ситуация изменилась. Сейчас АО "Хоупак" активно пользуется возможностями РЭЦ и ЦПЭ, в том числе участвует в выставках на коллективных стендах, организуемых региональным центром поддержки экспорта. Партнерство с ЦПЭ и РЭЦ, использование возможностей платформы "Мой экспорт" уже дало конкретные результаты: привлечены новые контрагенты из Узбекистана и Казахстана, где компания до этого не была представлена.
"В связи с тем, что на сегодня существует много различных государственных программ поддержки бизнеса разных уровней, это позволяет производственным предприятиям расширять рынки сбыта своих продуктов, проводить модернизацию и переоснащение своих производств, увеличивая при этом рабочие места", - отметила финансовый директор АО "Хопёрская упаковка" Светлана Кошкина.
Получение сертификата "Сделано в России" - стратегический шаг для компании.
В РЭЦ отметили, что сертификат "Сделано в России" становится не просто знаком качества, но и мощным инструментом продвижения на международных рынках. Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории РФ. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг РФ. Самые актуальные новости об экспорте можно прочитать в Telegram-канале РЭЦ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
