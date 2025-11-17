https://ria.ru/20251117/seriya-2055357095.html
Губанова завоевала бронзу на этапе серии Гран-при в США
Губанова завоевала бронзу на этапе серии Гран-при в США
Ранее представлявшая Россию грузинская фигуристка Анастасия Губанова заняла третье место на пятом этапе международной серии Гран-при, который прошел в... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Губанова завоевала бронзу на этапе серии Гран-при в США
Губанова заняла третье место на этапе серии Гран-при в США