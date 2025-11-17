Рейтинг@Mail.ru
Губанова завоевала бронзу на этапе серии Гран-при в США - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
02:01 17.11.2025
Губанова завоевала бронзу на этапе серии Гран-при в США
© Соцсети ISUАнастасия Губанова
Анастасия Губанова. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ранее представлявшая Россию грузинская фигуристка Анастасия Губанова заняла третье место на пятом этапе международной серии Гран-при, который прошел в Лейк-Плэсиде (США).
Губанова получила 136,62 балла за произвольную программу и набрала 204,69 балла по сумме выступлений. Победительницей соревнований стала американка Алиса Лю (214,27 балла), второе место заняла японка Ринка Ватанабэ (210,96).
Шестой этап международной серии Гран-при пройдет в Хельсинки 21-22 ноября.
Макар Игнатов - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко
16 ноября, 22:40
 
Фигурное катание
 
