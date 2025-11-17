Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Франция и Украина могут заключить сделки о поставках систем SAMP/T
06:43 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/sdelka-2055368542.html
СМИ: Франция и Украина могут заключить сделки о поставках систем SAMP/T
СМИ: Франция и Украина могут заключить сделки о поставках систем SAMP/T
Париж и Киев в рамках визита Владимира Зеленского во Францию в понедельник могут заключить сделки о поставках Украине систем ПВО SAMP/T, передает агентство... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T06:43:00+03:00
2025-11-17T06:43:00+03:00
СМИ: Франция и Украина могут заключить сделки о поставках систем SAMP/T

Reuters: Франция и Украина могут заключить сделки о поставках систем ПВО SAMP/T

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Париж и Киев в рамках визита Владимира Зеленского во Францию в понедельник могут заключить сделки о поставках Украине систем ПВО SAMP/T, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном... В понедельник могут рассмотреть сделки по (поставке - ред.) большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
Греческая газовая компания DEPA и Нафтогаз Украины подписали письмо о намерениях по поставке природного газа Киеву. 16 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Греция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке газа
16 ноября, 16:28
Кроме того, может быть заключено "стратегическое авиационное соглашение" на десять лет, которое будет предусматривать поставки истребителей Rafale.
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что считает неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Италии опасаются, что поставки оружия Украине поспособствуют коррупции
14 ноября, 16:43
 
