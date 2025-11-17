СМИ: Франция и Украина могут заключить сделки о поставках систем SAMP/T

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Париж и Киев в рамках визита Владимира Зеленского во Францию в понедельник могут заключить сделки о поставках Украине систем ПВО SAMP/T, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном... В понедельник могут рассмотреть сделки по (поставке - ред.) большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
Кроме того, может быть заключено "стратегическое авиационное соглашение" на десять лет, которое будет предусматривать поставки истребителей Rafale.
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что считает неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.