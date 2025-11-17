Жителя Саранска задержали по подозрению в двойном убийстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Саранске по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве двух молодых людей, которые слишком шумели ночью в общежитии, сообщило МВД Мордовии.

В ночь на 17 ноября в полицию поступило сообщение врачей скорой помощи об обнаружении в общежитии на улице Лихачева тела молодого человека с признаками насильственной смерти. Также с ножевыми ранениями в больницу были госпитализированы женщина и еще один потерпевший, который скончался по пути в лечебное учреждение.

"️Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле дома задержан 50-летний причастный к совершению преступления. Предварительно установлено, что в вечернее время в одной из комнат общежития собралась компания из нескольких человек, которые распивали спиртные напитки, нарушая общественный порядок. Проживающий в соседней комнате мужчина сделал им замечание. В результате между ними возник конфликт, в ходе которого он нанес ножевые ранения присутствующим в помещении 30-летней женщине и двум молодым людям 2000 и 2003 годов рождения", - говорится в сообщении.