Жителя Саранска задержали по подозрению в двойном убийстве
Сотрудники полиции в Саранске по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве двух молодых людей, которые слишком шумели ночью в общежитии, сообщило МВД... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:31:00+03:00
происшествия
россия
саранск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
саранск
Новости
ru-RU
Происшествия, Россия, Саранск, Следственный комитет России (СК РФ)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Саранске по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве двух молодых людей, которые слишком шумели ночью в общежитии, сообщило МВД Мордовии.
В ночь на 17 ноября в полицию поступило сообщение врачей скорой помощи об обнаружении в общежитии на улице Лихачева тела молодого человека с признаками насильственной смерти. Также с ножевыми ранениями в больницу были госпитализированы женщина и еще один потерпевший, который скончался по пути в лечебное учреждение.
"️Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле дома задержан 50-летний причастный к совершению преступления. Предварительно установлено, что в вечернее время в одной из комнат общежития собралась компания из нескольких человек, которые распивали спиртные напитки, нарушая общественный порядок. Проживающий в соседней комнате мужчина сделал им замечание. В результате между ними возник конфликт, в ходе которого он нанес ножевые ранения присутствующим в помещении 30-летней женщине и двум молодым людям 2000 и 2003 годов рождения", - говорится в сообщении.
Как уточняет региональное следственное управление СК РФ
, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц и покушение на убийство). "Подозреваемый задержан, с ним работают следователи СК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении регионального СУСК.