Пулково может стать полигоном для тестирования наземной беспилотной техники

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" может стать пилотным полигоном для внедрения беспилотной наземной техники для повышения эффективности работы авиагавани, сообщило министерство транспорта России.

"Замминистра транспорта Владимир Потешкин провел рабочую встречу с представителями аэропорта и компании "Когнетив". Главная тема - внедрение беспилотной наземной техники для повышения эффективности работы аэропорта. В ходе встречи обсудили предварительную концепцию, по которой " Пулково " станет пилотным полигоном", - отмечено в пресс-релизе ведомства.

Во время посещения тестового полигона "Когнетив" Потешкину показали в работе беспилотный тягач. Планируется, что такая техника будет использоваться для буксировки багажных тележек.

""Умная техника" позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы. Затем успешный опыт планируется тиражировать на другие аэропорты страны", - говорится в сообщении.