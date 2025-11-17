https://ria.ru/20251117/samolet-2055562991.html
Пулково может стать полигоном для тестирования наземной беспилотной техники
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" может стать пилотным полигоном для внедрения беспилотной наземной техники для повышения эффективности работы авиагавани, сообщило министерство транспорта России.
"Замминистра транспорта Владимир Потешкин провел рабочую встречу с представителями аэропорта и компании "Когнетив". Главная тема - внедрение беспилотной наземной техники для повышения эффективности работы аэропорта. В ходе встречи обсудили предварительную концепцию, по которой "Пулково
" станет пилотным полигоном", - отмечено в пресс-релизе ведомства.
Во время посещения тестового полигона "Когнетив" Потешкину показали в работе беспилотный тягач. Планируется, что такая техника будет использоваться для буксировки багажных тележек.
""Умная техника" позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы. Затем успешный опыт планируется тиражировать на другие аэропорты страны", - говорится в сообщении.
Аэропорт "Пулково" входит в тройку крупнейших аэропортов России
по пассажиропотоку, рейсы из него выполняют более 50 российских и зарубежных авиакомпаний.