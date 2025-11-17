"Был в печали": Сафонов откровенно высказался после курьезного гола с Перу

«

"Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы - и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру. Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона - он продлится примерно до двадцатых чисел декабря. Завтра - путь во Францию", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.