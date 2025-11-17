"Был в печали": Сафонов откровенно высказался после курьезного гола с Перу

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Голкипер сборной России и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что пару дней был в печали после пропущенного гола в товарищеском матче с перуанцами.
Сборная России 12 ноября в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1). Сафонов пропустил мяч после дальнего удара, неудачно оттолкнувшись от газона.
"Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы - и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру. Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона - он продлится примерно до двадцатых чисел декабря. Завтра - путь во Францию", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В этом сезоне он ни разу не появился на поле.
