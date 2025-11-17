Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Польши назвал взрыв на дороге, ведущей на Украину, саботажем
11:58 17.11.2025 (обновлено: 11:59 17.11.2025)
Глава МВД Польши назвал взрыв на дороге, ведущей на Украину, саботажем
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил, что взрыв на железнодорожных путях, ведущих на Украину, является актом саботажа.
в мире
украина
польша
дональд туск
украина
польша
в мире, украина, польша, дональд туск
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск
Глава МВД Польши назвал взрыв на дороге, ведущей на Украину, саботажем

Глава МВД Польши назвал взрыв на ведущей на Украину ж/д линии саботажем

© Фото : соцсетиПоврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
© Фото : соцсети
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил, что взрыв на железнодорожных путях, ведущих на Украину, является актом саботажа.
В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пути были повреждены в результате подрыва взрывного устройства.
"Ведется работа следственных органов и прокуратуры в Мике (Гарволинский повят). К сожалению, нет никаких сомнений в том, что это был акт саботажа. Расследование также ведётся на другом участке этой стратегической железнодорожной магистрали, где были повреждены пути", - написал Кервиньский на платформе Х.
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Туск назвал причину повреждения польской ж/д, ведущей на Украину
