Глава МВД Польши назвал взрыв на дороге, ведущей на Украину, саботажем

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил, что взрыв на железнодорожных путях, ведущих на Украину, является актом саботажа. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T11:58:00+03:00
2025-11-17T11:58:00+03:00
2025-11-17T11:59:00+03:00
