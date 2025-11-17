https://ria.ru/20251117/rzhd-2055583819.html
Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры
Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры




МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после побега из поезда собаки Шуры поменяла правила кормления и поения животных, а также планирует сделать страховку, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Пястолов.
Собака сбежала в сентябре 2025 года во время перевозки в поезде Новороссийск
- Екатеринбург
. По данным ФПК
, в момент очередной смены питьевой воды животное вырвалось из клетки. Спустя время сотрудники ФПК поймали собаку. С ней все было в порядке.
"Мы сделали выводы и внесли изменения в технологию перевозки животных без сопровождения владельца: теперь поить и кормить домашних питомцев будут только при закрытых дверях багажного купе, в котором их перевозят, при закрытых коридорных и тамбурных дверях вагона, и только во время движения поезда", - ответил глава ФПК в преддверии выставки и форума "Транспорт России" на вопрос о принятых после этого случая решениях.
Кроме того, добавил Пястолов
, компания планирует страховать свою гражданскую ответственность при перевозке животных без сопровождения владельца.
"Таким образом, при наступлении страхового случая владельцы смогут рассчитывать на выплаты от страховой компании", - пояснил гендиректор ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.