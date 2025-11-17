Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры

"Мы сделали выводы и внесли изменения в технологию перевозки животных без сопровождения владельца: теперь поить и кормить домашних питомцев будут только при закрытых дверях багажного купе, в котором их перевозят, при закрытых коридорных и тамбурных дверях вагона, и только во время движения поезда", - ответил глава ФПК в преддверии выставки и форума "Транспорт России" на вопрос о принятых после этого случая решениях.