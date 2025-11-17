Рейтинг@Mail.ru
Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры
22:23 17.11.2025 (обновлено: 00:14 18.11.2025)
Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры
Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры
Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после побега из поезда собаки Шуры поменяла правила кормления и поения животных, а также планирует...
общество, новороссийск, екатеринбург, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Новороссийск, Екатеринбург, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры

ФПК после побега из поезда собаки Шуры поменяла правила кормления животных

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после побега из поезда собаки Шуры поменяла правила кормления и поения животных, а также планирует сделать страховку, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Пястолов.
Собака сбежала в сентябре 2025 года во время перевозки в поезде Новороссийск - Екатеринбург. По данным ФПК, в момент очередной смены питьевой воды животное вырвалось из клетки. Спустя время сотрудники ФПК поймали собаку. С ней все было в порядке.
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
РЖД добавят в приложение опцию просмотра маршрута животных
8 августа, 16:24
"Мы сделали выводы и внесли изменения в технологию перевозки животных без сопровождения владельца: теперь поить и кормить домашних питомцев будут только при закрытых дверях багажного купе, в котором их перевозят, при закрытых коридорных и тамбурных дверях вагона, и только во время движения поезда", - ответил глава ФПК в преддверии выставки и форума "Транспорт России" на вопрос о принятых после этого случая решениях.
Кроме того, добавил Пястолов, компания планирует страховать свою гражданскую ответственность при перевозке животных без сопровождения владельца.
"Таким образом, при наступлении страхового случая владельцы смогут рассчитывать на выплаты от страховой компании", - пояснил гендиректор ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.
Собака, сбежавшая из поезда в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Волонтеры ищут собаку, сбежавшую из поезда под Воронежем
11 сентября, 11:01
 
