https://ria.ru/20251117/russkiy-2055404620.html
Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни
Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни - РИА Новости, 17.11.2025
Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни
Рособрнадзор не планирует разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:51:00+03:00
2025-11-17T10:51:00+03:00
2025-11-17T10:56:00+03:00
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054534393_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_026109c5e39bfbb66975c12a7865396f.jpg
https://ria.ru/20251117/rossija-2055402323.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054534393_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bcbad05ecbd36f74e73b7104b2258780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, социальный навигатор, сн_образование
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни
Рособрнадзор не планирует разделять ЕГЭ по русскому на 2 уровня