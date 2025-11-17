Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Ранее Музаев сообщил, что основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнется не ранее 1 июня.