Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни - РИА Новости, 17.11.2025
10:51 17.11.2025 (обновлено: 10:56 17.11.2025)
Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни
Рособрнадзор не планирует разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 17.11.2025
Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни

Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Мы не видим необходимости сейчас, ни эксперты с министерства просвещения, чтобы, как и в базовой математике, идти на такое направление. Нет такой целесообразности, поэтому мы не планируем разбивать русский язык на базу и профиль, как это есть у нас в математике", - сказал Музаев в международном мультимедийной пресс-центре "Россия сегодня" на встрече с родителями учащихся.
Глава Рособрнадзора также отметил, что русский язык - это один из лучших предметов по средним баллам ЕГЭ, модель сдачи этого экзамена отработана годами.
Ранее Музаев сообщил, что основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнется не ранее 1 июня.
