Россиянку, вступившую в ряды ИГИЛ*, переобъявили в розыск

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россиянка Мария Ершова** (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов), ставшая боевиком ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.