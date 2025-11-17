https://ria.ru/20251117/rozysk-2055362297.html
Россиянку, вступившую в ряды ИГИЛ*, переобъявили в розыск
Россиянку, вступившую в ряды ИГИЛ*, переобъявили в розыск - РИА Новости, 17.11.2025
Россиянку, вступившую в ряды ИГИЛ*, переобъявили в розыск
Россиянка Мария Ершова** (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов), ставшая боевиком ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ),... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:52:00+03:00
2025-11-17T03:52:00+03:00
2025-11-17T03:52:00+03:00
россия
сирия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251019/dagestan-2049169684.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Сирия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Россиянку, вступившую в ряды ИГИЛ*, переобъявили в розыск
Вступившую в ИГИЛ россиянку Ершову переобъявили в розыск
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россиянка Мария Ершова** (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов), ставшая боевиком ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Ершова** Мария Николаевна… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Ранее в СМИ сообщалось, что она покинула РФ
и переехала в Сирию
. Там женщина приняла радикальный ислам, прошла военную подготовку, став боевиком террористической организации ИГИЛ*.
В июне 2024 года Росфинмониторинг
внес Ершову** в перечень террористов и экстремистов.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга