Россиянку, вступившую в ряды ИГИЛ*, переобъявили в розыск - РИА Новости, 17.11.2025
03:52 17.11.2025
Россиянку, вступившую в ряды ИГИЛ*, переобъявили в розыск
Россиянку, вступившую в ряды ИГИЛ*, переобъявили в розыск
Россиянка Мария Ершова** (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов), ставшая боевиком ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ),... РИА Новости, 17.11.2025
Новости
Россиянку, вступившую в ряды ИГИЛ*, переобъявили в розыск

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россиянка Мария Ершова** (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов), ставшая боевиком ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Ершова** Мария Николаевна… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Ранее в СМИ сообщалось, что она покинула РФ и переехала в Сирию. Там женщина приняла радикальный ислам, прошла военную подготовку, став боевиком террористической организации ИГИЛ*.
В июне 2024 года Росфинмониторинг внес Ершову** в перечень террористов и экстремистов.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Участник ИГ* склонял школьника из Дагестана в TikTok напасть на полицейских
19 октября, 05:32
Россия, Сирия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
