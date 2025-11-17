Архангельская область подписала соглашение о популяризации хоккея с мячом

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноя – РИА Новости. Правительство Архангельской области и федерация хоккея с мячом России подписали соглашение о популяризации хоккея с мячом в рамках партнерского взаимодействия, которое предусматривает организацию совместных проектов, совершенствование инфраструктуры и направлено на укрепление здоровья населения, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Соглашение предусматривает различные направления взаимодействия, в том числе организацию совместных проектов, направленных на повышение роли физической культуры и спорта в развитии личности, укрепления здоровья нации и формирования здорового образа жизни", - говорится в сообщении.

Как отметил Цыбульский, русский хоккей для Архангельской области – знаковый вид спорта с точки зрения общественного интереса. Здесь огромное количество болельщиков "Водника" – команды, которая является гордостью региона.

"Сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве с федерацией хоккея с мячом России, которое только укрепит наши партнерские связи. Важно сосредоточиться на том, чтобы как можно больше молодежи приходило в этот вид спорта", – подчеркнул Цыбульский.

Он добавил, что сотрудничество региона и федерации хоккея с мячом России также будет нацелено на создание условий для укрепления здоровья населения Архангельской области путем развития и популяризации массового спорта и приобщение жителей региона к регулярным занятиям хоккеем с мячом.

Основные положения соглашения включают в себя развитие спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем с мячом, организацию и проведение спортивных мероприятий по хоккею с мячом среди спортсменов всех возрастов. В хоккейном сезоне 2025-2026 годов федерация хоккея с мячом России планирует проведение в Архангельске на стадионе "Труд" нескольких всероссийских соревнований.

"Развитие детского и юношеского хоккея – наш безусловный приоритет. Мы всегда идем навстречу регионам, которые системно развивают детский хоккей, и сейчас планируем проведение сразу нескольких состязаний в Архангельске", – сказал Мяус.