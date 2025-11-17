Рейтинг@Mail.ru
Архангельская область подписала соглашение о популяризации хоккея с мячом - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/rossiya-2055573071.html
Архангельская область подписала соглашение о популяризации хоккея с мячом
Архангельская область подписала соглашение о популяризации хоккея с мячом - РИА Новости, 17.11.2025
Архангельская область подписала соглашение о популяризации хоккея с мячом
Правительство Архангельской области и федерация хоккея с мячом России подписали соглашение о популяризации хоккея с мячом в рамках партнерского взаимодействия,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T20:44:00+03:00
2025-11-17T20:44:00+03:00
россия
архангельская область
архангельск
сергей мяус
александр цыбульский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_0:100:1312:838_1920x0_80_0_0_a43471d2e820d3591d4fdc5d96e13c1e.jpg
россия
архангельская область
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_195:0:1312:838_1920x0_80_0_0_25aa7eae05dd5fcfa930065f3b62c8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, архангельская область, архангельск, сергей мяус, александр цыбульский
Россия, Архангельская область, Архангельск, Сергей Мяус, Александр Цыбульский
Архангельская область подписала соглашение о популяризации хоккея с мячом

Архангельская область будет участвовать в популяризации хоккея с мячом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноя – РИА Новости. Правительство Архангельской области и федерация хоккея с мячом России подписали соглашение о популяризации хоккея с мячом в рамках партнерского взаимодействия, которое предусматривает организацию совместных проектов, совершенствование инфраструктуры и направлено на укрепление здоровья населения, сообщила пресс-служба правительства региона.
Документ заверили подписями губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.
"Соглашение предусматривает различные направления взаимодействия, в том числе организацию совместных проектов, направленных на повышение роли физической культуры и спорта в развитии личности, укрепления здоровья нации и формирования здорового образа жизни", - говорится в сообщении.
Как отметил Цыбульский, русский хоккей для Архангельской области – знаковый вид спорта с точки зрения общественного интереса. Здесь огромное количество болельщиков "Водника" – команды, которая является гордостью региона.
"Сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве с федерацией хоккея с мячом России, которое только укрепит наши партнерские связи. Важно сосредоточиться на том, чтобы как можно больше молодежи приходило в этот вид спорта", – подчеркнул Цыбульский.
Он добавил, что сотрудничество региона и федерации хоккея с мячом России также будет нацелено на создание условий для укрепления здоровья населения Архангельской области путем развития и популяризации массового спорта и приобщение жителей региона к регулярным занятиям хоккеем с мячом.
Основные положения соглашения включают в себя развитие спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем с мячом, организацию и проведение спортивных мероприятий по хоккею с мячом среди спортсменов всех возрастов. В хоккейном сезоне 2025-2026 годов федерация хоккея с мячом России планирует проведение в Архангельске на стадионе "Труд" нескольких всероссийских соревнований.
"Развитие детского и юношеского хоккея – наш безусловный приоритет. Мы всегда идем навстречу регионам, которые системно развивают детский хоккей, и сейчас планируем проведение сразу нескольких состязаний в Архангельске", – сказал Мяус.
В правительстве региона добавили, что Архангельская область традиционно является одним из регионов-лидеров по подготовке спортивного резерва, а также проведению региональных и всероссийских соревнований по русскому хоккею. Детские хоккейные команды спортивной школы "Водник" регулярно участвуют в соревнованиях под эгидой федерации хоккея с мячом России, а в хоккейной команде "Водник" играют более 90% воспитанников хоккейных школ региона.
 
РоссияАрхангельская областьАрхангельскСергей МяусАлександр Цыбульский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала