Архангельская область подписала соглашение о популяризации хоккея с мячом

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноя – РИА Новости. Правительство Архангельской области и федерация хоккея с мячом России подписали соглашение о популяризации хоккея с мячом в рамках партнерского взаимодействия, которое предусматривает организацию совместных проектов, совершенствование инфраструктуры и направлено на укрепление здоровья населения, сообщила пресс-служба правительства региона.
Документ заверили подписями губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.
"Соглашение предусматривает различные направления взаимодействия, в том числе организацию совместных проектов, направленных на повышение роли физической культуры и спорта в развитии личности, укрепления здоровья нации и формирования здорового образа жизни", - говорится в сообщении.
Как отметил Цыбульский, русский хоккей для Архангельской области – знаковый вид спорта с точки зрения общественного интереса. Здесь огромное количество болельщиков "Водника" – команды, которая является гордостью региона.
"Сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве с федерацией хоккея с мячом России, которое только укрепит наши партнерские связи. Важно сосредоточиться на том, чтобы как можно больше молодежи приходило в этот вид спорта", – подчеркнул Цыбульский.
Он добавил, что сотрудничество региона и федерации хоккея с мячом России также будет нацелено на создание условий для укрепления здоровья населения Архангельской области путем развития и популяризации массового спорта и приобщение жителей региона к регулярным занятиям хоккеем с мячом.
Основные положения соглашения включают в себя развитие спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем с мячом, организацию и проведение спортивных мероприятий по хоккею с мячом среди спортсменов всех возрастов. В хоккейном сезоне 2025-2026 годов федерация хоккея с мячом России планирует проведение в Архангельске на стадионе "Труд" нескольких всероссийских соревнований.
"Развитие детского и юношеского хоккея – наш безусловный приоритет. Мы всегда идем навстречу регионам, которые системно развивают детский хоккей, и сейчас планируем проведение сразу нескольких состязаний в Архангельске", – сказал Мяус.
В правительстве региона добавили, что Архангельская область традиционно является одним из регионов-лидеров по подготовке спортивного резерва, а также проведению региональных и всероссийских соревнований по русскому хоккею. Детские хоккейные команды спортивной школы "Водник" регулярно участвуют в соревнованиях под эгидой федерации хоккея с мячом России, а в хоккейной команде "Водник" играют более 90% воспитанников хоккейных школ региона.