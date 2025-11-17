Власти Марселя сняли охрану с консульства России

СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС (Франция), 17 ноя - РИА Новости. Власти Марселя сняли охрану с генконсульства РФ, на которое проукраинские активисты совершили нападение в феврале, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, "перспектив улучшения отношений с французскими властями не наблюдается".

"Более того, насколько нам стало известно из неофициальных источников, даже наши учреждения генконсульства Марселя - с них была снята охрана, которая раньше осуществлялась путем просто объезда патрульной машины. Сейчас нас вовсе исключили из объектов охраны", - сказал он.

Говоря о причинах такого решения, дипломат указал, что это "официальная позиция французских властей".

"То есть та минимальная (защита), которая была, ее сейчас нет. Ситуация лучше не становится. Как вы знаете, одного из нападавших полностью оправдали, спустя некоторое время обвинения с него были сняты. Для нас это было очень странно. Случись подобное, допустим, с консульством США , реакция и решение суда было по совершенно другим, это понятно", - сказал дипломат.

В конце февраля на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства.

Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, несмотря на то, что, согласно уголовному кодексу Франции , им могло грозить до 15 лет лишения свободы по двум статьям обвинения, а также штраф в сумме до 225 тысяч евро. Однако позже апелляционный суд Марселя заменил срок одному из осужденных на условный.