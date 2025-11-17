Рейтинг@Mail.ru
Власти Марселя сняли охрану с консульства России - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/rossiya-2055554084.html
Власти Марселя сняли охрану с консульства России
Власти Марселя сняли охрану с консульства России - РИА Новости, 17.11.2025
Власти Марселя сняли охрану с консульства России
Власти Марселя сняли охрану с генконсульства РФ, на которое проукраинские активисты совершили нападение в феврале, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:00:00+03:00
2025-11-17T19:00:00+03:00
россия
марсель
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001231423_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_cf529c089c22429783b2783adf4f9633.jpg
https://ria.ru/20250423/rossiya-2012990420.html
россия
марсель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001231423_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_fc88cae4fdcfbb50058567aa9983def4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, марсель, сша, в мире
Россия, Марсель, США, В мире
Власти Марселя сняли охрану с консульства России

Оранский: власти Марселя сняли охрану с генконсульства РФ

CC BY-SA 2.0 / Rama / Russian consulate of MarseilleГенеральное консульство России в Марселе
Генеральное консульство России в Марселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
CC BY-SA 2.0 / Rama / Russian consulate of Marseille
Генеральное консульство России в Марселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС (Франция), 17 ноя - РИА Новости. Власти Марселя сняли охрану с генконсульства РФ, на которое проукраинские активисты совершили нападение в феврале, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
По его словам, "перспектив улучшения отношений с французскими властями не наблюдается".
"Более того, насколько нам стало известно из неофициальных источников, даже наши учреждения генконсульства Марселя - с них была снята охрана, которая раньше осуществлялась путем просто объезда патрульной машины. Сейчас нас вовсе исключили из объектов охраны", - сказал он.
Говоря о причинах такого решения, дипломат указал, что это "официальная позиция французских властей".
"То есть та минимальная (защита), которая была, ее сейчас нет. Ситуация лучше не становится. Как вы знаете, одного из нападавших полностью оправдали, спустя некоторое время обвинения с него были сняты. Для нас это было очень странно. Случись подобное, допустим, с консульством США, реакция и решение суда было по совершенно другим, это понятно", - сказал дипломат.
В конце февраля на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства.
Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, несмотря на то, что, согласно уголовному кодексу Франции, им могло грозить до 15 лет лишения свободы по двум статьям обвинения, а также штраф в сумме до 225 тысяч евро. Однако позже апелляционный суд Марселя заменил срок одному из осужденных на условный.
МИД РФ в связи с нападением призвал французские власти принять меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и их сотрудников.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
ЕС придется самому восстанавливать связи с Россией, заявил посол Любинский
23 апреля, 16:06
 
РоссияМарсельСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала