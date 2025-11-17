Проходящего по делу экс-главы ЮКОСа Гуриева* внесли в список террористов

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Проходящий по делу о насильственном захвате власти экономист Сергей Гуриев* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Гуриев* Сергей Маратович, 21.10.1971 года рождения, город Орджоникидзе Республики Северная Осетия", - говорится в перечне.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского ** и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"*** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Гуриев* перечислен в числе пособников экс-главы ЮКОСа.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов
**признан иноагентом
*** внесен в перечень нежелательных организаций
