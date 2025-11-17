Рейтинг@Mail.ru
Проходящего по делу экс-главы ЮКОСа Гуриева* внесли в список террористов
15:24 17.11.2025
Проходящего по делу экс-главы ЮКОСа Гуриева* внесли в список террористов
россия, сергей гуриев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юкос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Сергей Гуриев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ЮКОС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Проходящего по делу экс-главы ЮКОСа Гуриева* внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес экономиста Гуриева в список террористов и экстремистов

Сергей Гуриев*
Сергей Гуриев* - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Гуриев*. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Проходящий по делу о насильственном захвате власти экономист Сергей Гуриев* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Гуриев* Сергей Маратович, 21.10.1971 года рождения, город Орджоникидзе Республики Северная Осетия", - говорится в перечне.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского ** и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"*** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Гуриев* перечислен в числе пособников экс-главы ЮКОСа.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов
**признан иноагентом
*** внесен в перечень нежелательных организаций
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
19 марта, 16:46
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
19 марта, 16:46
 
РоссияСергей ГуриевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ЮКОСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
