https://ria.ru/20251117/rossija-2055523132.html
Сотрудничество России и Китая проверено временем, заявил Мишустин
Сотрудничество России и Китая проверено временем, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.11.2025
Сотрудничество России и Китая проверено временем, заявил Мишустин
Сотрудничество России и Китая проверено временем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:57:00+03:00
2025-11-17T16:57:00+03:00
2025-11-17T17:26:00+03:00
экономика
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055530310_0:275:3084:2010_1920x0_80_0_0_e384678c8c75da4bb7473cb98b51ea9a.jpg
https://ria.ru/20251117/avianosets-2054946682.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055530310_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_0a98cf9c4888b1f6a9fa5c56714c3552.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, шос
Экономика, Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, ШОС
Сотрудничество России и Китая проверено временем, заявил Мишустин
Мишустин: сотрудничество России и Китая проверено временем