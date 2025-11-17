Рейтинг@Mail.ru
Сотрудничество России и Китая проверено временем, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.11.2025
16:57 17.11.2025 (обновлено: 17:26 17.11.2025)
Сотрудничество России и Китая проверено временем, заявил Мишустин
Сотрудничество России и Китая проверено временем, заявил Мишустин
экономика, россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, шос
Экономика, Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, ШОС
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в рамках заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС. 17 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в рамках заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС. 17 ноября 2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая проверено временем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник встретился в Доме правительства РФ с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Наше сотрудничество проверено временем, многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Москве 17-18 ноября. На встречу также приглашены высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений.
