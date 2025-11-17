Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за укрепление отношений с Ираном, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/rossija-2055473678.html
Россия выступает за укрепление отношений с Ираном, заявил Мишустин
Россия выступает за укрепление отношений с Ираном, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.11.2025
Россия выступает за укрепление отношений с Ираном, заявил Мишустин
Россия выступает за укрепление российско-иранских отношений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Москве с первым вице-президентом Ирана... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:38:00+03:00
2025-11-17T14:38:00+03:00
в мире
россия
москва
иран
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20251117/ssha-2055359569.html
россия
москва
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, иран, михаил мишустин
В мире, Россия, Москва, Иран, Михаил Мишустин
Россия выступает за укрепление отношений с Ираном, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что Москва выступает за укрепление российско-иранских отношений

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия выступает за укрепление российско-иранских отношений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Москве с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом-Резой Арефом.
"Мы выступаем за укрепление российско-иранских отношений", - сказал Мишустин.
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Москве 17-18 ноября. На встречу также приглашены представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
США могут ввести запрет на сотрудничество с Ираном, заявил Трамп
Вчера, 03:11
 
В миреРоссияМоскваИранМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала