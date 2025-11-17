https://ria.ru/20251117/rossija-2055466981.html
Медведев похвалил производство БПЛА в России
Медведев похвалил производство БПЛА в России - РИА Новости, 17.11.2025
Медведев похвалил производство БПЛА в России
Россия производит беспилотники лучше, чем другие страны, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.11.2025
Медведев похвалил производство БПЛА в России
Медведев: Россия производит беспилотники лучше, чем другие страны
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия производит беспилотники лучше, чем другие страны, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев
в понедельник посетил всероссийский слет активистов "Молодой Гвардии
" в Москве
. Слет посвящен 20-летию молодежного крыла "Единой России
".
"Не менее важная задача - думать о будущем, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны, чтобы страна была действительно суверенной, независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование: станки, беспилотники те же самые, которые мы на самом деле уже делаем, может быть, лучше, чем другие страны", - сказал он.
Медведев также отметил, что для такой работы остро необходимы новые материалы, микро- и макроэлектроника, химические технологии, биотехнологии, медицинские технологии. "Это задел на будущее - и этим тоже очень важно заниматься", - подчеркнул он.