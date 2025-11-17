Медведев похвалил производство БПЛА в России

"Не менее важная задача - думать о будущем, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны, чтобы страна была действительно суверенной, независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование: станки, беспилотники те же самые, которые мы на самом деле уже делаем, может быть, лучше, чем другие страны", - сказал он.