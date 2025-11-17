https://ria.ru/20251117/rossija-2055402323.html
В Рособрнадзоре рассказали, когда начнется основной период сдачи ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали, когда начнется основной период сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 17.11.2025
В Рособрнадзоре рассказали, когда начнется основной период сдачи ЕГЭ
Сдача ЕГЭ в России будет всегда начинаться не ранее 1 июня, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:40:00+03:00
2025-11-17T10:40:00+03:00
2025-11-17T11:19:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626626_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_84522586d5cf5ca088a67c502d51e5db.jpg
https://ria.ru/20250618/ege-2023579062.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27eecdc47b32d84de2bc471a405db862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре рассказали, когда начнется основной период сдачи ЕГЭ
Музаев: сдача ЕГЭ в России будет всегда начинаться не ранее первого июня