Рейтинг@Mail.ru
В Рособрнадзоре рассказали, когда начнется основной период сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 17.11.2025 (обновлено: 11:19 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/rossija-2055402323.html
В Рособрнадзоре рассказали, когда начнется основной период сдачи ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали, когда начнется основной период сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 17.11.2025
В Рособрнадзоре рассказали, когда начнется основной период сдачи ЕГЭ
Сдача ЕГЭ в России будет всегда начинаться не ранее 1 июня, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:40:00+03:00
2025-11-17T11:19:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626626_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_84522586d5cf5ca088a67c502d51e5db.jpg
https://ria.ru/20250618/ege-2023579062.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27eecdc47b32d84de2bc471a405db862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре рассказали, когда начнется основной период сдачи ЕГЭ

Музаев: сдача ЕГЭ в России будет всегда начинаться не ранее первого июня

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сдача ЕГЭ в России будет всегда начинаться не ранее 1 июня, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Действительно с 2026 года и в следующие годы экзамены будут начинаться не ранее 1 июня", - сказал Музаев в международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на встрече с родителями учащихся.
Ранее Музаев сообщил, что основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнется не ранее 1 июня.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
18 июня, 14:10
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала