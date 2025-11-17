Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки денге в Нигерии

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге в Нигерии, риск ее распространения в РФ отсутствует, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"По имеющейся информации, в штате Сокото на северо‑западе Нигерии зафиксирована вспышка лихорадки денге. Специалисты Роспотребнадзора держат эти сообщения на контроле. Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, однако туристам рекомендуется соблюдать меры профилактики при поездках в эндемичные регионы", - рассказали в ведомстве.

Лихорадка денге - вирусное заболевание, распространённое в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке , Океании и в странах Карибского бассейна ; переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль и боль за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную обильную зудящую сыпь.

"Рекомендации для путешествующих в эндемичные по лихорадке денге регионы включают: меры индивидуальной защиты на открытом воздухе: нанесение репеллентов на открытые участки кожи или одежду, ношение рубашек с длинными рукавами и длинных брюк; защиту в помещениях: использование инсектицидных аэрозолей и противокомариных спиралей в дневное время, установка москитных сеток на окна и двери для снижения вероятности проникновения комаров", - уточнили в ведомстве.

Там напомнили, что ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработана высокочувствительная тест‑система для диагностики лихорадки денге, что позволяет оперативно идентифицировать возбудителя при необходимости.