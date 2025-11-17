Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор опроверг информацию о разной сложности ЕГЭ для регионов - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 17.11.2025 (обновлено: 11:54 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/rosobrnadzor-2055415856.html
Рособрнадзор опроверг информацию о разной сложности ЕГЭ для регионов
Рособрнадзор опроверг информацию о разной сложности ЕГЭ для регионов - РИА Новости, 17.11.2025
Рособрнадзор опроверг информацию о разной сложности ЕГЭ для регионов
Рособрнадзор не делает разными по сложности варианты ЕГЭ для регионов России, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T11:40:00+03:00
2025-11-17T11:54:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0f070db4efe5b08b955b3b877beca35.jpg
https://ria.ru/20251117/zadanija-2055409521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828721_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_b9191d3715c5603a8c3e841962240561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор опроверг информацию о разной сложности ЕГЭ для регионов

Музаев: Рособрнадзор не делает разными по сложности варианты ЕГЭ для регионов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи экзамена
Паспорт ученика во время сдачи экзамена - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время сдачи экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор не делает разными по сложности варианты ЕГЭ для регионов России, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Мы не делаем разными варианты по сложности для регионов, они абсолютно одинаковы для всех", - сказал руководитель Рособрнадзора в международном мультимедийной пресс-центре "Россия сегодня" на встрече с родителями учащихся.
Основной период сдачи ЕГЭ-2026 начнется не ранее 1 июня.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Глава Рособрнадзора рассказал, как составляются задания для ЕГЭ
Вчера, 11:11
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала