Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 17.11.2025 (обновлено: 18:13 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/rosobrnadzor-2055401026.html
Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ
Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ - РИА Новости, 17.11.2025
Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ
Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в следующем году, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:32:00+03:00
2025-11-17T18:13:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054534393_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_026109c5e39bfbb66975c12a7865396f.jpg
https://ria.ru/20251117/russkiy-2055404620.html
https://ria.ru/20251117/rosobrnadzor-2055415856.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054534393_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bcbad05ecbd36f74e73b7104b2258780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ

Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в 2026 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПаспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в следующем году, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Эта инициатива сохраняется, она теперь на постоянной основе", — сказал он на встрече с родителями учащихся в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни
Вчера, 10:51
При этом Рособрнадзор не планирует вводить дополнительные предметы в рамках пересдачи.
"Добавлять еще один день или количество экзаменов ни экспертное сообщество, ни министерство (Министерство просвещения. — Прим. ред.), ни Рособрнадзор, ни регионы в первую очередь — мы пока необходимости такой не видим", — отметил Музаев.
Он также уточнил, что со следующего года сдача ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня.
Паспорт ученика во время сдачи экзамена - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Рособрнадзор опроверг информацию о разной сложности ЕГЭ для регионов
Вчера, 11:40
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала