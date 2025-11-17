Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в следующем году, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

"Эта инициатива сохраняется, она теперь на постоянной основе", — сказал он на встрече с родителями учащихся в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

При этом Рособрнадзор не планирует вводить дополнительные предметы в рамках пересдачи.

"Добавлять еще один день или количество экзаменов ни экспертное сообщество, ни министерство (Министерство просвещения. — Прим. ред.), ни Рособрнадзор, ни регионы в первую очередь — мы пока необходимости такой не видим", — отметил Музаев