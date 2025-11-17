Рейтинг@Mail.ru
В Рязани экс-главврача центра гигиены и эпидемиологии осудили за взятки - РИА Новости, 17.11.2025
12:35 17.11.2025
В Рязани экс-главврача центра гигиены и эпидемиологии осудили за взятки
В Рязани экс-главврача центра гигиены и эпидемиологии осудили за взятки
Суд в Рязани приговорил бывшего главного врача центра гигиены и эпидемиологии в 14 годам лишения свободы по делу о получении взяток на сумму более 17 миллионов...
происшествия, россия, рязань
Происшествия, Россия, Рязань
В Рязани экс-главврача центра гигиены и эпидемиологии осудили за взятки

В Рязани экс-главврачу центра гигиены и эпидемиологии дали 14 лет за взятки

РЯЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Рязани приговорил бывшего главного врача центра гигиены и эпидемиологии в 14 годам лишения свободы по делу о получении взяток на сумму более 17 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона.
"Советский районный суд города Рязани приговорил бывшего главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 20 миллионов рублей за получение взяток на сумму свыше 17 миллионов рублей (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что в счет конфискации взыскана денежная сумма, эквивалентная полученной в результате совершения преступлений.
Как установлено судом, в период с января 2020 года по декабрь 2022 года осужденная получила лично и через посредников взятки за принятие решений о премировании подчиненных ей работников, а также за заключение договоров подряда с коммерческой организацией и подписание документов об их исполнении.
ПроисшествияРоссияРязань
 
 
