В Рязани экс-главврача центра гигиены и эпидемиологии осудили за взятки

РЯЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Рязани приговорил бывшего главного врача центра гигиены и эпидемиологии в 14 годам лишения свободы по делу о получении взяток на сумму более 17 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона.

Как установлено судом, в период с января 2020 года по декабрь 2022 года осужденная получила лично и через посредников взятки за принятие решений о премировании подчиненных ей работников, а также за заключение договоров подряда с коммерческой организацией и подписание документов об их исполнении.