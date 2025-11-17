Новогодняя резиденция Деда Мороза в Москве откроется 18 ноября

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новогодняя резиденция Деда Мороза откроется на Городской ферме ВДНХ в Москве во вторник, 18 ноября, там москвичи смогут отправить свои письма с пожеланиями на Новый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.