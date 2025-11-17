https://ria.ru/20251117/rezidentsiya-2055370272.html
Новогодняя резиденция Деда Мороза в Москве откроется 18 ноября
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новогодняя резиденция Деда Мороза откроется на Городской ферме ВДНХ в Москве во вторник, 18 ноября, там москвичи смогут отправить свои письма с пожеланиями на Новый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
"С 18 ноября на Городской ферме на ВДНХ открывается новогодняя резиденция Деда Мороза
. А в ней - ящик для писем с желаниями главному волшебнику. Наши друзья - приёмная поезда Деда Мороза - 26 декабря заберут все послания и отправят их волшебнику для исполнения ваших желаний", - рассказали в пресс-службе.
По словам пресс-службы, открытие резиденции приурочено ко дню рождения Дедушки Мороза.
"Тринадцатого декабря на официальном открытии новогодней программы на Городской ферме артисты приёмной поезда Деда Мороза покажут посетителям промо интерактивного спектакля "Тайна Снежной королевы", - добавили в пресс-службе.