Депутат Рады призвал НАБУ опубликовать "пленки Миндича"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовать записи прослушки квартиры бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, указав, что на них есть информация о коррупционных схемах не только в энергетике, но и в оборонной сфере.