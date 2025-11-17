Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады призвал НАБУ опубликовать "пленки Миндича"
16:07 17.11.2025
Депутат Рады призвал НАБУ опубликовать "пленки Миндича"
Депутат Рады призвал НАБУ опубликовать "пленки Миндича"

Гончаренко призвал НАБУ опубликовать записи прослушки квартиры Миндича

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовать записи прослушки квартиры бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, указав, что на них есть информация о коррупционных схемах не только в энергетике, но и в оборонной сфере.
"На пленках Миндича были не только схемы в энергетике – там есть еще и оборонка. На фронте критическая обстановка. И очень важно понять: а сколько украли именно в том секторе, который решает нашу способность воевать – в оборонке и армии? ... НАБУ должно прямо сейчас опубликовать все пленки, которые касаются оборонки", – написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Медведев призвал Европу помочь "беднейшим украинцам" Зеленскому и Миндичу
13 ноября, 17:59
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
*Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Теряют волю". На Западе рассказали об ударе Зеленского по украинцам
Вчера, 15:43
 
