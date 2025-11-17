https://ria.ru/20251117/putin-2055471883.html
Путин рассказал о предлагаемых изменениях по ученическим договорам
Президент России Владимир Путин указал на значение для подготовки кадров в РФ проекта закона об изменениях условий заключения ученических договоров. РИА Новости, 17.11.2025
