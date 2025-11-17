Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о предлагаемых изменениях по ученическим договорам - РИА Новости, 17.11.2025
14:29 17.11.2025
Путин рассказал о предлагаемых изменениях по ученическим договорам
Путин рассказал о предлагаемых изменениях по ученическим договорам - РИА Новости, 17.11.2025
Путин рассказал о предлагаемых изменениях по ученическим договорам
Президент России Владимир Путин указал на значение для подготовки кадров в РФ проекта закона об изменениях условий заключения ученических договоров. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:29:00+03:00
2025-11-17T14:29:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин обсудил с Черногаевым предлагаемые изменения по ученическим договорам

Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев во время встречи
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на значение для подготовки кадров в РФ проекта закона об изменениях условий заключения ученических договоров.
В понедельник глава государства провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым.
"Что касается проекта закона об изменениях в Трудовой кодекс, касающихся совершенствования и расширения практики применения положений, регулирующих ученический договор. Вы сейчас говорили о молодежи, но в этой части. Может быть, не так много людей напрямую это будет касаться - около 400 тысяч, но все-таки это имеет значение для подготовки кадров", - сказал Путин.
Учительница с ученицами - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин поручил подготовить предложения по снижению нагрузки на учителей
