"Лучший по профессии": заявка на успех для активных и целеустремленных

Квалифицированные рабочие кадры – драйвер экономического роста и технологического суверенитета России. Поэтому сегодня за них конкурируют ведущие работодатели, а государство стимулирует создание будущей трудовой элиты. Один из самых эффективных способов прокачать свои навыки и заявить о себе на всю страну – соревнования профессионалов. Всероссийский конкурс профмастерства "Лучший по профессии" проводится с 2012 года, а с 2025-го стал частью национального проекта "Кадры" . А еще в этом году в конкурсе появилась новая номинация "Второй старт". Подробнее о том, как прошли соревнования в этом году и какие возможности открываются перед участниками – в материале РИА Новости.

Востребованные профессии

Пожалуй, главный плюс конкурса в том, что продемонстрировать свои навыки могут и жители мегаполисов, и самых отдаленных уголков страны. Стать участниками "Лучшего по профессии" могут граждане России со стажем не менее трех лет, а для некоторых номинаций достаточно и года.

Для начала необходимо зарегистрироваться на платформе "Работа России", выбрав подходящую номинацию. Важно также, чтобы ваш работодатель был зарегистрирован на этом портале.

Первый этап профессионального состязания – региональный. На федеральный могут выйти победители конкурса в своем субъекте, а также победители корпоративных и отраслевых профессиональных чемпионатов.

Федеральный уровень включает несколько модулей, которые позволяют конкурсанту продемонстрировать теоретические знания и практические навыки в профессии.

В этом году за звание лучших смогли побороться специалисты из 79 регионов страны, которые представили более тысячи компаний. Всего же в мероприятиях приняли участие около 200 тысяч человек. Они также участвовали во внесоревновательной части конкурса: выставках, мастер-классах, поддерживали участников во время состязаний.

Значительно выросло и число номинаций: 20 – вместо прежних пяти. Среди них – сварщик, токарь, фрезеровщик, агроном, зоотехник, овощевод, повар, швея и еще целый ряд востребованных профессий.

Второй старт: новые возможности

Отдельного внимания заслуживает новая номинация "Второй старт" для переобучившихся по рабочим профессиям специалистов. В условиях стремительно развивающихся технологий и целых отраслей важно работать на опережение. Благодаря людям, готовым к переменам, у компаний появляются возможности оперативно реагировать на вызовы времени.

Кстати, в 2026 году номинация "Второй старт" будет нацелена на поддержку ветеранов СВО, которые получили новую профессию. А победителем этого года в номинации стал горнорабочий Александр Тин-Шан из Якутии.

После армии он три года отработал пожарным, но решил поменять вектор своего развития. Его заинтересовала перспективная для Республики Саха отрасль – добыча полезных ископаемых. Александр прошел обучение, сертификацию и устроился на горно-обогатительный комбинат корпорации "АЛРОСА" по добыче алмазов. Теперь он – проходчик рудника "Интернациональный" и живет в алмазной столице России – городе Мирном.

"Основной мой профиль – бурение, но каждую смену у нас разные задачи – сложные и интересные, требующие особого подхода. Мы делаем крепление горной выработки, занимаемся монтажом вентиляции, строим сооружения под заливку бетона и многое другое", – рассказал РИА Новости победитель.

По его словам, новая профессия дала ему не только хороший заработок, стабильность, качественный соцпакет, но и возможность проявить себя и развиваться. У Александра появилось много новых друзей. Вместе с коллегами и наставниками он чувствует себя одной командой.

© Фото : Кристина Босикова Горнорабочий Александр Тин-Шан из Якутии © Фото : Кристина Босикова Горнорабочий Александр Тин-Шан из Якутии

Влюбленные в профессию

По словам Александра, пройти испытания конкурса "Лучший по профессии", который проводился по нацпроекту "Кадры" , было нелегко, но интересно. Как отметил победитель, "соперники были сильными и влюбленными в свою профессию", но поддержка семьи, коллег и региона сделали свое дело.

"Мои впечатления от конкурса исключительно позитивные, организация была на высоте, участники дружелюбные, со всеми сдружились – в этом плане напряжения не было. Я много готовился, многое изучал, и моя победа – это признание того, что я на правильном пути", – поделился Александр.

Первое место принесло Тин-Шану еще и славу на всероссийском уровне. Бонусом – особое отношение работодателя и новые перспективы.

Так, генеральный директор – председатель правления АК "АЛРОСА" Павел Маринычев сообщил, что компания разработает для Александра Тин-Шана индивидуальный план развития, который послужит основой для дальнейшего профессионального и карьерного роста.

Глава Республики Саха Айсен Николаев также отметил профессиональные успехи земляка. "Александр доказал, что упорство и труд помогают достигать новых высот. Якутия гордится молодыми и целеустремленными специалистами, которые подтверждают, что мы умеем меняться и идти вперед", – написал он в своем телеграм-канале.

За победу в конкурсе Александр получил 1 миллион рублей – церемония награждения состоится в декабре в Москве. Обладатели второго и третьего мест тоже могут рассчитывать на весомую денежную награду: 500 тысяч и 300 тысяч рублей, соответственно.

"Кто-то считает, что смена профессии – рискованный шаг, но лично я ни на секунду об этом не пожалел. Будущим участникам хочу сказать: не бойтесь, конкурс – это шанс испытать себя, узнать много нового, познакомиться с интересными людьми и заявить о себе. Дерзайте!" – советует победитель.

Образцы для подражания

Успех молодого специалиста значим и для региона, и для всего профессионального сообщества. Признание трудовых достижений подчеркивает ценность рабочих специальностей и способствует повышению их привлекательности для молодежи, формирует позитивный имидж промышленных предприятий, уверена председатель Госкомитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Светлана Горюшинская.

"Победители конкурсов становятся образцами для подражания, привлекая больше молодых кадров в промышленность и способствуя развитию инновационных технологий и методов работы", – отметила Горюшинская в беседе с РИА Новости.

Она также рассказала о популяризации востребованных рабочих профессий в регионе. Так, в этом году состоялся первый молодежный фестиваль "Работай в Якутии", он привлек около 80 работодателей из различных секторов экономики региона.

"Большой успех имел и "Фестиваль профессий", который прошел в рамках межрегионального форума "Рынок труда Дальнего Востока и Арктики. Вызовы и возможности", – добавила собеседница агентства.