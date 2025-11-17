Рейтинг@Mail.ru
Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/prilozhenie-2055374041.html
Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу
Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу - РИА Новости, 17.11.2025
Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу
Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу, все сервисы банка работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T08:22:00+03:00
2025-11-17T08:22:00+03:00
сбербанк россии
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
https://ria.ru/20251116/moshennichestvo-2055234614.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбербанк россии, россия, технологии
Сбербанк России, Россия, Технологии
Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу

Мобильное приложение Сбербанка возобновило работу после сбоя

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу, все сервисы банка работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", - сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее при входе в мобильное приложение в уведомлении сообщалось, что онлайн-сервис временно недоступен. Также отмечалось, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Сбер" зафиксировал рост вовлечения детей и подростков в мошенничество
16 ноября, 00:22
 
Сбербанк РоссииРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала