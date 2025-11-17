Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу

"В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее при входе в мобильное приложение в уведомлении сообщалось, что онлайн-сервис временно недоступен. Также отмечалось, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.