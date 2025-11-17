https://ria.ru/20251117/prilozhenie-2055374041.html
Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу
2025-11-17T08:22:00+03:00
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу, все сервисы банка работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", - сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее при входе в мобильное приложение в уведомлении сообщалось, что онлайн-сервис временно недоступен. Также отмечалось, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.