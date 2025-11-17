https://ria.ru/20251117/prigovor-2055472030.html
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Кушнареву 13 лет лишения свободы со штрафом 475 миллионов рублей", - сказал судья.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону
потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России
по Ростовской области
. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.
Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Бывший замгубернатора обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Вину в хранении оружия он признал, в получении взятки - нет.