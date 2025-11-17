Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 17.11.2025 (обновлено: 15:36 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/prigovor-2055472030.html
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку - РИА Новости, 17.11.2025
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:30:00+03:00
2025-11-17T15:36:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055493510_0:53:2899:1684_1920x0_80_0_0_0293184d7ea66b53f76b7662f7206de1.jpg
https://ria.ru/20250404/kushnarev-2009304066.html
https://ria.ru/20251105/sud-2052950412.html
россия
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055493510_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_3f99e1a41b6d777e581a21557ef32210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку

Суд приговорил бывшего ростовского замгубернатора Кушнарева к 13 годам колонии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев во время оглашения приговора. 17 ноября 2025
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев во время оглашения приговора. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев во время оглашения приговора. 17 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Кушнареву 13 лет лишения свободы со штрафом 475 миллионов рублей", - сказал судья.
Виталий Кушнарев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Дело министра транспорта Ростовской области поступило в суд
4 апреля, 12:54
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.
Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Бывший замгубернатора обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Вину в хранении оружия он признал, в получении взятки - нет.
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вдова генерала Кириллова пришла в суд на процесс по делу о теракте
5 ноября, 13:03
 
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала