Туск созывает Комитет нацбезопасности после взрыва ж/д путей
Туск созывает Комитет нацбезопасности после взрыва ж/д путей - РИА Новости, 17.11.2025
Туск созывает Комитет нацбезопасности после взрыва ж/д путей
Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает чрезвычайное заседание Комитета национальной безопасности в связи со взрывом железнодорожного полотна, ведущего на... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
польша
украина
мазовецкое воеводство
дональд туск
польша
украина
мазовецкое воеводство
В мире, Польша, Украина, Мазовецкое воеводство, Дональд Туск
Туск созывает Комитет нацбезопасности из-за взрыва ведущих на Украину ж/д путей