Туск созывает Комитет нацбезопасности после взрыва ж/д путей - РИА Новости, 17.11.2025
18:54 17.11.2025
Туск созывает Комитет нацбезопасности после взрыва ж/д путей
Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает чрезвычайное заседание Комитета национальной безопасности в связи со взрывом железнодорожного полотна, ведущего на... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:54:00+03:00
2025-11-17T18:54:00+03:00
в мире
польша
украина
мазовецкое воеводство
дональд туск
польша
украина
мазовецкое воеводство
в мире, польша, украина, мазовецкое воеводство, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Мазовецкое воеводство, Дональд Туск
Туск созывает Комитет нацбезопасности после взрыва ж/д путей

Туск созывает Комитет нацбезопасности из-за взрыва ведущих на Украину ж/д путей

© AP Photo / Leon NealДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Leon Neal
Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает чрезвычайное заседание Комитета национальной безопасности в связи со взрывом железнодорожного полотна, ведущего на Украину.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. В понедельник премьер Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв.
"Завтра утром состоится чрезвычайное заседание правительственного Комитета национальной безопасности с участием военачальников, руководителей служб и представителя президента", - написал Туск на платформе Х.
