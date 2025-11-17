Губернатор Оренбуржья сформировал новый состав правительства региона

УФА, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сформировал новый состав правительства региона, делая упор на местные кадры.

"Подписал указ о формировании правительства Оренбургской области. Как и говорил, упор сделал на местные кадры. В регионе большая профессиональная команда. При этом точечно внесём коррективы во все основные направления нашей жизни. Уверен, региону нужен и новый взгляд, а ещё больше важен открытый диалог с населением", - написал Евгений Солнцев в своем канале на платформе Max.

Он отметил, что 8 месяцев его погружения в проблематику региона показали необходимость комплексного решения проблемных вопросов, многие из них – уже в работе. "Но только в команде, а также вместе с жителями Оренбуржья мы всего достигнем. Нам ещё многое предстоит сделать в отношении ликвидации последствий разрушительного паводка 2024 года. Продолжим улучшать качество жизни оренбуржцев, развивать экономику и раскрывать потенциал региона", - добавил губернатор Оренбургской области.

Согласно указу, в состав нового правительства Оренбургской области вошли первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин, вице-губернаторы: руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, заместитель председателя правительства области по социальной политике Лариса Боярская, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Антон Ефимов, министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин, первый заместитель председателя правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Дмитрий Бердников и исполняющий обязанности вице-губернатора, министр региональной политики Юрий Мироненко.