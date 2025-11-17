Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Оренбуржья сформировал новый состав правительства региона
16:53 17.11.2025
Губернатор Оренбуржья сформировал новый состав правительства региона
УФА, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сформировал новый состав правительства региона, делая упор на местные кадры.
"Подписал указ о формировании правительства Оренбургской области. Как и говорил, упор сделал на местные кадры. В регионе большая профессиональная команда. При этом точечно внесём коррективы во все основные направления нашей жизни. Уверен, региону нужен и новый взгляд, а ещё больше важен открытый диалог с населением", - написал Евгений Солнцев в своем канале на платформе Max.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Оренбургский химзавод создаст на территории Казахстана предприятие
13 ноября, 14:53
Он отметил, что 8 месяцев его погружения в проблематику региона показали необходимость комплексного решения проблемных вопросов, многие из них – уже в работе. "Но только в команде, а также вместе с жителями Оренбуржья мы всего достигнем. Нам ещё многое предстоит сделать в отношении ликвидации последствий разрушительного паводка 2024 года. Продолжим улучшать качество жизни оренбуржцев, развивать экономику и раскрывать потенциал региона", - добавил губернатор Оренбургской области.
Согласно указу, в состав нового правительства Оренбургской области вошли первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин, вице-губернаторы: руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, заместитель председателя правительства области по социальной политике Лариса Боярская, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Антон Ефимов, министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин, первый заместитель председателя правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Дмитрий Бердников и исполняющий обязанности вице-губернатора, министр региональной политики Юрий Мироненко.
Также в состав кабмина Оренбургской области вошли министр труда и занятости населения Наиля Исхакова, министр цифрового развития и связи Евгений Моисеев, министр физической культуры и спорта Олег Панькин, министр образования Алексей Пахомов, министр финансов Евгений Сеньчев, министр социального развития Елена Сладкова, министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Мария Стручкова, министр промышленности и энергетики Алексей Шарыгин, министр здравоохранения Андрей Шатилов, министр культуры Евгения Шевченко и исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Андрей Вязиков.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Оренбурге определили концепцию обновления города, заявил Солнцев
16 ноября, 17:20
 
