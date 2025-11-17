Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о пожарах на энергетических объектах в Одесской области - РИА Новости, 17.11.2025
10:04 17.11.2025
На Украине заявили о пожарах на энергетических объектах в Одесской области
На Украине заявили о пожарах на энергетических объектах в Одесской области
в мире
украина
россия
одесская область
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
вооруженные силы украины
украина
россия
одесская область
в мире, украина, россия, одесская область, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одесской области
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одесской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пожары произошли на объектах портовой и энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины, сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры", - говорится в Telegram-канале экстренных служб.
Как сообщает агентство РБК-Украина, пожары были потушены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
